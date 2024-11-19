Студенты колледжа из ХМАО обнаружили в еде из буфета личинку насекомого

Студенты из Нефтеюганского индустриального колледжа (ХМАО) нашли в еде из столовой личинку насекомого, а так же мышь в одном из коридоров здания. Об этом они написали в соцсетях.
«Помимо того, что недавно в буфете колледжа в еде нашли личинку, так еще и бегают маленькие грызуны! Вот такая обстановка!», — сообщили ученики в telegram-канале «Это Юганск, детка!».
Студенты обеспокоены ситуацией и просят принять учебное заведение необходимые меры. Также учащиеся жалуются, что, помимо проблем с живностью, не работает основной вход здания, поэтому приходится обходить его вокруг, чтобы попасть внутрь.
В департаменте образования Югры пояснили, что в данный момент идут работы по ремонту входной группы, в связи с чем помещения института негерметично отгорожены от уличного пространства, поэтому грызун мог попасть через один из эвакуационных выходов. «В связи с произошедшим инцидентом и с целью обеспечения безопасности обучающихся Индустриального института, в ближайшие выходные будет проведена внеочередная процедура дератизации. Также проведены работы по герметизации парадного и эвакуационных выходов, чтобы не допустить повторения инцидента», — добавили в департаменте.
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