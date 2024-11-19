19 ноября 2024

Студенты колледжа из ХМАО обнаружили в еде из буфета личинку насекомого

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учащиеся нашли в еде из буфета личинку
Учащиеся нашли в еде из буфета личинку Фото:

Студенты из Нефтеюганского индустриального колледжа (ХМАО) нашли в еде из столовой личинку насекомого, а так же мышь в одном из коридоров здания. Об этом они написали в соцсетях.

«Помимо того, что недавно в буфете колледжа в еде нашли личинку, так еще и бегают маленькие грызуны! Вот такая обстановка!», — сообщили ученики в telegram-канале «Это Юганск, детка!».

Студенты обеспокоены ситуацией и просят принять учебное заведение необходимые меры. Также учащиеся жалуются, что, помимо проблем с живностью, не работает основной вход здания, поэтому приходится обходить его вокруг, чтобы попасть внутрь.

В департаменте образования Югры пояснили, что в данный момент идут работы по ремонту входной группы, в связи с чем помещения института негерметично отгорожены от уличного пространства, поэтому грызун мог попасть через один из эвакуационных выходов. «В связи с произошедшим инцидентом и с целью обеспечения безопасности обучающихся Индустриального института, в ближайшие выходные будет проведена внеочередная процедура дератизации. Также проведены работы по герметизации парадного и эвакуационных выходов, чтобы не допустить повторения инцидента», — добавили в департаменте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Студенты из Нефтеюганского индустриального колледжа (ХМАО) нашли в еде из столовой личинку насекомого, а так же мышь в одном из коридоров здания. Об этом они написали в соцсетях. «Помимо того, что недавно в буфете колледжа в еде нашли личинку, так еще и бегают маленькие грызуны! Вот такая обстановка!», — сообщили ученики в telegram-канале «Это Юганск, детка!». Студенты обеспокоены ситуацией и просят принять учебное заведение необходимые меры. Также учащиеся жалуются, что, помимо проблем с живностью, не работает основной вход здания, поэтому приходится обходить его вокруг, чтобы попасть внутрь. В департаменте образования Югры пояснили, что в данный момент идут работы по ремонту входной группы, в связи с чем помещения института негерметично отгорожены от уличного пространства, поэтому грызун мог попасть через один из эвакуационных выходов. «В связи с произошедшим инцидентом и с целью обеспечения безопасности обучающихся Индустриального института, в ближайшие выходные будет проведена внеочередная процедура дератизации. Также проведены работы по герметизации парадного и эвакуационных выходов, чтобы не допустить повторения инцидента», — добавили в департаменте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...