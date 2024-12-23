В районе ХМАО коммунальные службы готовятся к Новому году

Во всех поселениях Нижневартовского района ХМАО в новогодние праздники круглосуточное дежурство будут вести аварийно-восстановительные службы, а в котельных уже создан резервный запас топлива. Об этом районные власти сообщили в соцсети.
«Все праздники круглосуточно будут дежурить аварийно-восстановительные бригады во всех поселениях района. Необходимое количество средств и материалов обеспечено. В котельных создан резервный запас топлива», — сообщили власти района в telegram-канале.
Глава района Борис Соломатин также поручил провести завоз топлива, который должен проходить в праздничные выходные, заранее. Также он подчеркнул, что заблаговременно нужно обеспечить поселения необходимыми продуктами. В мэрии предусмотрели и возможные перебои в случае сильных морозов, а также на особом контроле очистка снега.
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