23 декабря 2024

В районе ХМАО коммунальные службы готовятся к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
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На особом контроле уборка снега в праздниичные дни
На особом контроле уборка снега в праздниичные дни Фото:

Во всех поселениях Нижневартовского района ХМАО в новогодние праздники круглосуточное дежурство будут вести аварийно-восстановительные службы, а в котельных уже создан резервный запас топлива. Об этом районные власти сообщили в соцсети.

«Все праздники круглосуточно будут дежурить аварийно-восстановительные бригады во всех поселениях района. Необходимое количество средств и материалов обеспечено. В котельных создан резервный запас топлива», — сообщили власти района в telegram-канале.

Глава района Борис Соломатин также поручил провести завоз топлива, который должен проходить в праздничные выходные, заранее. Также он подчеркнул, что заблаговременно нужно обеспечить поселения необходимыми продуктами. В мэрии предусмотрели и возможные перебои в случае сильных морозов, а также на особом контроле очистка снега.

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Во всех поселениях Нижневартовского района ХМАО в новогодние праздники круглосуточное дежурство будут вести аварийно-восстановительные службы, а в котельных уже создан резервный запас топлива. Об этом районные власти сообщили в соцсети. «Все праздники круглосуточно будут дежурить аварийно-восстановительные бригады во всех поселениях района. Необходимое количество средств и материалов обеспечено. В котельных создан резервный запас топлива», — сообщили власти района в telegram-канале. Глава района Борис Соломатин также поручил провести завоз топлива, который должен проходить в праздничные выходные, заранее. Также он подчеркнул, что заблаговременно нужно обеспечить поселения необходимыми продуктами. В мэрии предусмотрели и возможные перебои в случае сильных морозов, а также на особом контроле очистка снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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