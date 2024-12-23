Качели, плюшевый медведь и ночник: глава Нижневартовска исполнит новогодние желания детей

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко принял участие в акции «Елка желаний». В соцсети он сообщил, что в скором времени исполнятся желания троих ребят.
«Каждый год с большим удовольствием принимаю участие во всероссийской акции „Елка желаний“. Первое желание мы исполним от Булата — мальчику три года, и он любит подвижные игры и мечтает о домашних качелях. В Новый год желания должны исполняться», — поделился Кощенко в своем telegram-канале.
Второе желание прислала 11-летняя Арина. Девочка любит животных и мечтает о большом плюшевом медведе, с которым можно обниматься. Третье желание поступило от 9-летней Азалии — она попросила на Новый год ночник с героями мультфильма «Цветняшки».
Глава ХМАО Руслан Кухарук ранее принял участие в своей первой новогодней акции «Елка желаний» в Кремле в качестве губернатора. Он вытянул три шара — серебряный для детей с ограниченными возможностями здоровья, красный — для детей участников СВО, синий — для детей из подшефного населенного пункта. Среди желаний, которые исполнит Кухарук — велосипед, конструктор и цифровое пианино.
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