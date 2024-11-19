19 ноября 2024

Прокуратура ХМАО устроила проверку из-за пожара в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Ведомство начало проверку из-за пожара в Белом Яру
Ведомство начало проверку из-за пожара в Белом Яру Фото:

Прокуратура устроила проверку из-за пожара в поселке Белый Яр Сургутского района ХМАО. Двухэтажный деревянный жилой дом загорелся днем 20 ноября на улице Некрасова.

«Будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры. Ведомство также изучит вопрос расселения дома местными властями.

Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели эвакуировали из здания двух жителей. В многоквартирном доме прописаны более 30 человек. Пожар начался на первом этаже и перекинулся на второй.

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Прокуратура устроила проверку из-за пожара в поселке Белый Яр Сургутского района ХМАО. Двухэтажный деревянный жилой дом загорелся днем 20 ноября на улице Некрасова. «Будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры. Ведомство также изучит вопрос расселения дома местными властями. Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели эвакуировали из здания двух жителей. В многоквартирном доме прописаны более 30 человек. Пожар начался на первом этаже и перекинулся на второй.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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