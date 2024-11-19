Прокуратура ХМАО устроила проверку из-за пожара в жилом доме

Прокуратура устроила проверку из-за пожара в поселке Белый Яр Сургутского района ХМАО. Двухэтажный деревянный жилой дом загорелся днем 20 ноября на улице Некрасова.
«Будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры. Ведомство также изучит вопрос расселения дома местными властями.
Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели эвакуировали из здания двух жителей. В многоквартирном доме прописаны более 30 человек. Пожар начался на первом этаже и перекинулся на второй.
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