Мэр Перми Соснин рассказал, как будет работать транспорт в Новогоднюю ночь

Общественный транспорт будет ходить всю Новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Перми будет работать до утра. Об этом в своем telegram-канале сообщил градоначальник Эдуард Соснин.
«В Новогоднюю ночь и праздничные дни будет изменено движение общественного транспорта. Так, 31 декабря транспорт будет ходить до 23:00 по графику выходного дня. С часу ночи и до четырех утра 1 января будут работать некоторые маршруты», — поделился Соснин.
Интервал между маршрутами в новогоднюю ночь будет составлять 30 минут. Мэр Перми пообещал, что в ближайшем будущем раскроет подробности о транспорте, который будет ходить в праздничную ночь.
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