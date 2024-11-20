Мэр Перми Соснин рассказал, как будет работать транспорт в Новогоднюю ночь

В Новогоднюю ночь в Перми изменится движение общественного транспорта
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Общественный транспорт будет ходить всю Новогоднюю ночь
Общественный транспорт будет ходить всю Новогоднюю ночь Фото:

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Перми будет работать до утра. Об этом в своем telegram-канале сообщил градоначальник Эдуард Соснин.

«В Новогоднюю ночь и праздничные дни будет изменено движение общественного транспорта. Так, 31 декабря транспорт будет ходить до 23:00 по графику выходного дня. С часу ночи и до четырех утра 1 января будут работать некоторые маршруты», — поделился Соснин.

Интервал между маршрутами в новогоднюю ночь будет составлять 30 минут. Мэр Перми пообещал, что в ближайшем будущем раскроет подробности о транспорте, который будет ходить в праздничную ночь.

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В новогоднюю ночь общественный транспорт в Перми будет работать до утра. Об этом в своем telegram-канале сообщил градоначальник Эдуард Соснин. «В Новогоднюю ночь и праздничные дни будет изменено движение общественного транспорта. Так, 31 декабря транспорт будет ходить до 23:00 по графику выходного дня. С часу ночи и до четырех утра 1 января будут работать некоторые маршруты», — поделился Соснин. Интервал между маршрутами в новогоднюю ночь будет составлять 30 минут. Мэр Перми пообещал, что в ближайшем будущем раскроет подробности о транспорте, который будет ходить в праздничную ночь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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