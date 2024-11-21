Бизнесмены устроили закрытую вечеринку в Екатеринбурге. Развлекать гостей на ней доверили российскому электронному музыканту DJ Грув (настоящее имя Евгений Рудин), который прославился благодаря ремиксам на популярные кинохиты и песне «Счастье есть». Как прошла тусовка — в фоторепортаже URA.RU.
Вечеринку посреди недели закатили по случаю окончания бизнес-форума. В рамках этого делового события предприниматели участвовали в тренингах, обучениях, стратегических сессиях, а также заводили полезные знакомства. В завершении организаторы решили подготовить музыкальный сюрприз — afterparty с DJ Грув.
«Надеюсь, что сегодня вы не только хорошо провели время, вынесли для себя очень много интересного и полезного, но и отдохнете, оставшись на вечеринке», — сказал диджей, а затем начал раскачивать зал.
Евгений Рудин заряжал людей миксами современных треков и старых известных песен. Благодаря музыканту на один вечер площадка «МТС Live Холл» превратилась в клубное место.
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