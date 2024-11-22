Из бюджета ХМАО выделят около 300 миллионов на съемку 21 фильма

Из бюджета ХМАО в период с 2024 до 2030 года на субсидирование национальных фильмов собираются выделять 50 миллионов рублей в год. За это время планируется снять как минимум 21 кинокартину, сообщили в департаменте внутренней политики Югры.
«В период с 2024 года и до 2030 года планируется создание не менее 21 национального фильма (трех национальных фильмов в год), произведенных полностью или частично в автономном округе. <…> На предоставление субсидии из бюджета автономного округа предусмотрено 50 миллионов рублей в год», — рассказали ТАСС в ведомстве.
Благодаря такому решению, создатели кино смогут компенсировать до 80% затрат (не более 30 миллионов рублей). Также им помогут подобрать актеров и решить административные вопросы.
Решение окружных властей о готовности снимать в Югре большое кино вызвало ажиотаж в кинематографической отрасли и среди обычных жителей. Об этом заявляла еще экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова.
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