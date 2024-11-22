22 ноября 2024

Из бюджета ХМАО выделят около 300 миллионов на съемку 21 фильма

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО до 20230 года планируют снять минимум 21 национальный фильм
В ХМАО до 20230 года планируют снять минимум 21 национальный фильм Фото:

Из бюджета ХМАО в период с 2024 до 2030 года на субсидирование национальных фильмов собираются выделять 50 миллионов рублей в год. За это время планируется снять как минимум 21 кинокартину, сообщили в департаменте внутренней политики Югры.

«В период с 2024 года и до 2030 года планируется создание не менее 21 национального фильма (трех национальных фильмов в год), произведенных полностью или частично в автономном округе. <…> На предоставление субсидии из бюджета автономного округа предусмотрено 50 миллионов рублей в год», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Благодаря такому решению, создатели кино смогут компенсировать до 80% затрат (не более 30 миллионов рублей). Также им помогут подобрать актеров и решить административные вопросы.

Решение окружных властей о готовности снимать в Югре большое кино вызвало ажиотаж в кинематографической отрасли и среди обычных жителей. Об этом заявляла еще экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова.

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Из бюджета ХМАО в период с 2024 до 2030 года на субсидирование национальных фильмов собираются выделять 50 миллионов рублей в год. За это время планируется снять как минимум 21 кинокартину, сообщили в департаменте внутренней политики Югры. «В период с 2024 года и до 2030 года планируется создание не менее 21 национального фильма (трех национальных фильмов в год), произведенных полностью или частично в автономном округе. <…> На предоставление субсидии из бюджета автономного округа предусмотрено 50 миллионов рублей в год», — рассказали ТАСС в ведомстве. Благодаря такому решению, создатели кино смогут компенсировать до 80% затрат (не более 30 миллионов рублей). Также им помогут подобрать актеров и решить административные вопросы. Решение окружных властей о готовности снимать в Югре большое кино вызвало ажиотаж в кинематографической отрасли и среди обычных жителей. Об этом заявляла еще экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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