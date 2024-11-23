23 ноября 2024

Челябинцу вернули крупную сумму денег, которую он потерял в магазине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Тюмень, купюры, оплата, деньги
Житель Челябинска выронил 38 тысяч рублей воле кассы Фото:

В Челябинске мужчина обронил в магазине возле кассы 38 тысяч рублей. Не заметив пропажи, вместе с супругой он вернулся домой. Мужчина очень удивился, когда полиция привезла деньги ему в квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Челябинец, расплачиваясь за товар в магазине по улице Братьев Кашириных, выронил 38 тысяч рублей. Не заметив этого, мужчина вышел из магазина, а деньги остались на полу. В это время находившийся на выходном дне сотрудник полиции зашел в магазин и увидел лежащие деньги», — отмечает пресс-служба ведомства.

Полицейский начал расследование. Кассир пояснил, что деньги, возможно, выронила семейная пара, но они уже ушли из магазина. На место выехал экипаж ППСП и участковый уполномоченный. Правоохранители в кратчайшие сроки установили собственников потерянных денег и сумели дозвониться. Ответивший на звонок полицейских мужчина искренне поблагодарил сотрудников и пожелал им удачи на службе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске мужчина обронил в магазине возле кассы 38 тысяч рублей. Не заметив пропажи, вместе с супругой он вернулся домой. Мужчина очень удивился, когда полиция привезла деньги ему в квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. «Челябинец, расплачиваясь за товар в магазине по улице Братьев Кашириных, выронил 38 тысяч рублей. Не заметив этого, мужчина вышел из магазина, а деньги остались на полу. В это время находившийся на выходном дне сотрудник полиции зашел в магазин и увидел лежащие деньги», — отмечает пресс-служба ведомства. Полицейский начал расследование. Кассир пояснил, что деньги, возможно, выронила семейная пара, но они уже ушли из магазина. На место выехал экипаж ППСП и участковый уполномоченный. Правоохранители в кратчайшие сроки установили собственников потерянных денег и сумели дозвониться. Ответивший на звонок полицейских мужчина искренне поблагодарил сотрудников и пожелал им удачи на службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...