Челябинцу вернули крупную сумму денег, которую он потерял в магазине

В Челябинске мужчина обронил в магазине возле кассы 38 тысяч рублей. Не заметив пропажи, вместе с супругой он вернулся домой. Мужчина очень удивился, когда полиция привезла деньги ему в квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
«Челябинец, расплачиваясь за товар в магазине по улице Братьев Кашириных, выронил 38 тысяч рублей. Не заметив этого, мужчина вышел из магазина, а деньги остались на полу. В это время находившийся на выходном дне сотрудник полиции зашел в магазин и увидел лежащие деньги», — отмечает пресс-служба ведомства.
Полицейский начал расследование. Кассир пояснил, что деньги, возможно, выронила семейная пара, но они уже ушли из магазина. На место выехал экипаж ППСП и участковый уполномоченный. Правоохранители в кратчайшие сроки установили собственников потерянных денег и сумели дозвониться. Ответивший на звонок полицейских мужчина искренне поблагодарил сотрудников и пожелал им удачи на службе.
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