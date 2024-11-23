В ХМАО на чиновника возбудили уголовное дело за кражу паспорта у экс-супруги

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций управления Росреестра по региону Константина Рошко. Ему вменяется якобы кража паспорта у бывшей супруги.
«Уголовное дело возбуждено. В настоящий момент оно находится на стадии расследования», — сообщил агентству источник, знакомый с ходом дела. Статья 325 УК РФ «похищение или повреждение документов» предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест до трех месяцев.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции ХМАО. Ответ ожидается.
Ранее агентство писало, что чиновник выплатит экс-супруге компенсацию за побои. Суд взыскал в пользу потерпевшей 150 тысяч рублей.
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