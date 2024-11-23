23 ноября 2024
22 ноября 2024

В ХМАО на чиновника возбудили уголовное дело за кражу паспорта у экс-супруги

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник подозревается в краже паспорта у бывшей супруги
Чиновник подозревается в краже паспорта у бывшей супруги Фото:

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций управления Росреестра по региону Константина Рошко. Ему вменяется якобы кража паспорта у бывшей супруги.

«Уголовное дело возбуждено. В настоящий момент оно находится на стадии расследования», — сообщил агентству источник, знакомый с ходом дела. Статья 325 УК РФ «похищение или повреждение документов» предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест до трех месяцев.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции ХМАО. Ответ ожидается.

Ранее агентство писало, что чиновник выплатит экс-супруге компенсацию за побои. Суд взыскал в пользу потерпевшей 150 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций управления Росреестра по региону Константина Рошко. Ему вменяется якобы кража паспорта у бывшей супруги. «Уголовное дело возбуждено. В настоящий момент оно находится на стадии расследования», — сообщил агентству источник, знакомый с ходом дела. Статья 325 УК РФ «похищение или повреждение документов» предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест до трех месяцев. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции ХМАО. Ответ ожидается. Ранее агентство писало, что чиновник выплатит экс-супруге компенсацию за побои. Суд взыскал в пользу потерпевшей 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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