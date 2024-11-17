17 ноября 2024
16 ноября 2024

В ХМАО чиновник выплатит экс-супруге компенсацию за побои

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник выплатит экс-супруге 150 тысяч рублей
Чиновник выплатит экс-супруге 150 тысяч рублей Фото:

Начальник отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций управления Росреестра по ХМАО Константин Рошко выплатит 150 тысяч рублей экс-супруге за побои. Документ с постановлением суда URA.RU передала бывшая жена госслужащего.

«Взыскать [в пользу потерпевшей] 50 800 рублей в счет возмещения убытков. Компенсацию морального вреда — в размере 100 000 рублей. Расходы на оплаты государственной пошлины — в размере 3000 рублей», — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало, что Константин Рошко не смог оспорить апелляцию в суде по делу об избиении бывшей супруги. Ему был назначен штраф в размере 10 000 рублей.

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Начальник отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций управления Росреестра по ХМАО Константин Рошко выплатит 150 тысяч рублей экс-супруге за побои. Документ с постановлением суда URA.RU передала бывшая жена госслужащего. «Взыскать [в пользу потерпевшей] 50 800 рублей в счет возмещения убытков. Компенсацию морального вреда — в размере 100 000 рублей. Расходы на оплаты государственной пошлины — в размере 3000 рублей», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что Константин Рошко не смог оспорить апелляцию в суде по делу об избиении бывшей супруги. Ему был назначен штраф в размере 10 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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