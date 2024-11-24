24 ноября 2024

Пермские власти повторно пытаются закупить в лизинг автобусы малой вместимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы малого класса необходимо предоставить до 15 января 2025 года
Автобусы малого класса необходимо предоставить до 15 января 2025 года Фото:

МУП «Пермгорэлектротранс» повторно закупает шесть автобусов малого класса в лизинг. Начальная цена контракта увеличилась до 90,5 млн рублей.

«Услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов малой вместимости категории М2 в количестве 6 (шести) единиц. Начальная и максимальная цена контракта составила 90,5 млн рублей. Срок поставки — с 9 по 15 января 2024 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурсы на покупку МУП «Пермгорэлектротранс» автобусов в лизинг признали несостоявшимися. На закупку автобусов большого и малого классов не поступило ни одной заявки. Договор на поставку 35 автобусов с «гармошкой» заключили с АО «Государственная транспортная лизинговая компания». МУП «Пермгорэлектротранс» уже получило первые восемь автобусов особо большого класса.

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МУП «Пермгорэлектротранс» повторно закупает шесть автобусов малого класса в лизинг. Начальная цена контракта увеличилась до 90,5 млн рублей. «Услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов малой вместимости категории М2 в количестве 6 (шести) единиц. Начальная и максимальная цена контракта составила 90,5 млн рублей. Срок поставки — с 9 по 15 января 2024 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурсы на покупку МУП «Пермгорэлектротранс» автобусов в лизинг признали несостоявшимися. На закупку автобусов большого и малого классов не поступило ни одной заявки. Договор на поставку 35 автобусов с «гармошкой» заключили с АО «Государственная транспортная лизинговая компания». МУП «Пермгорэлектротранс» уже получило первые восемь автобусов особо большого класса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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