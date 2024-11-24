Пермские власти повторно пытаются закупить в лизинг автобусы малой вместимости

МУП «Пермгорэлектротранс» повторно закупает шесть автобусов малого класса в лизинг. Начальная цена контракта увеличилась до 90,5 млн рублей.
«Услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов малой вместимости категории М2 в количестве 6 (шести) единиц. Начальная и максимальная цена контракта составила 90,5 млн рублей. Срок поставки — с 9 по 15 января 2024 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Ранее URA.RU рассказывало, что конкурсы на покупку МУП «Пермгорэлектротранс» автобусов в лизинг признали несостоявшимися. На закупку автобусов большого и малого классов не поступило ни одной заявки. Договор на поставку 35 автобусов с «гармошкой» заключили с АО «Государственная транспортная лизинговая компания». МУП «Пермгорэлектротранс» уже получило первые восемь автобусов особо большого класса.
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