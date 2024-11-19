19 ноября 2024

«Пермгорэлектротранс» утвердил поставщика автобусов с «гармошкой»

Пермгорэлектротранс закупит автобусы особо большого класса у московской компании
© Служба новостей «URA.RU»
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МУП «Пермгорэлектротранс» закупает в лизинг 35 автобусов «с гармошкой»
МУП «Пермгорэлектротранс» закупает в лизинг 35 автобусов «с гармошкой» Фото:

МУП «Пермгорэлектротранс» заключит договор на покупку в лизинг 35 автобусов «с гармошкой» с АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Вопрос закупки автобусов малого и большого классов пока находится в проработке.

«По итогам торгов по оказанию услуг лизинга на закупку автобусов особо большого класса планируется заключить контракт с АО „Государственная транспортная лизинговая компания“. По дальнейшим закупкам автобусов малого и большого класса вопрос прорабатывается специалистами предприятия», — рассказали URA.RU в пресс-службе муниципального перевозчика.

Ранее URA.RU рассказывало, что МУП «Пермгорэлектротранс» хотело приобрести 35 автобусов особо большого класса, 18 автобусов большого класса и шесть автобусов малого класса. Общая сумма закупки составила почти два миллиарда рублей. Конкурсы признали несостоявшимися. На два аукциона не поступило ни одной заявки, а на закупку автобусов особо большого класса заявилась только одна компания. 

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МУП «Пермгорэлектротранс» заключит договор на покупку в лизинг 35 автобусов «с гармошкой» с АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Вопрос закупки автобусов малого и большого классов пока находится в проработке. «По итогам торгов по оказанию услуг лизинга на закупку автобусов особо большого класса планируется заключить контракт с АО „Государственная транспортная лизинговая компания“. По дальнейшим закупкам автобусов малого и большого класса вопрос прорабатывается специалистами предприятия», — рассказали URA.RU в пресс-службе муниципального перевозчика. Ранее URA.RU рассказывало, что МУП «Пермгорэлектротранс» хотело приобрести 35 автобусов особо большого класса, 18 автобусов большого класса и шесть автобусов малого класса. Общая сумма закупки составила почти два миллиарда рублей. Конкурсы признали несостоявшимися. На два аукциона не поступило ни одной заявки, а на закупку автобусов особо большого класса заявилась только одна компания. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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