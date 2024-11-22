Автобусы-«гармошки» в Перми начнут работать только летом

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До лета автобусы будут тестировать
До лета автобусы будут тестировать Фото:

Удлиненные пассажирские автобусы, которые получила Пермь, на улицы города выйдут только в июне 2025 года. Они начнут работать на маршрутах № 27 и №50, сообщили в мэрии.

«МУП „Пермгорэлектротранс“ планирует запустить эти автобусы на маршруты №27 и №50 с 1 июня 2025 года. До этого периода автобусы пройдут приемку, обкатку и техническое обслуживание, также предприятие проводит переобучение водителей», — говорится на сайте администрации Перми.

В дальнейшем автобусы-»гармошки» должны появиться на ряде других маршрутов. Но это также произойдет только в 2025 году, когда с перевозчиками будут перезаключены контракты.

Как ранее рассказывало URA.RU, первые автобусы большой вместимости прибыли в Пермь 21 ноября. Пока их только восемь, а будет 35. В салоне каждого может поместиться до 180 пассажиров. 

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Удлиненные пассажирские автобусы, которые получила Пермь, на улицы города выйдут только в июне 2025 года. Они начнут работать на маршрутах № 27 и №50, сообщили в мэрии. «МУП „Пермгорэлектротранс“ планирует запустить эти автобусы на маршруты №27 и №50 с 1 июня 2025 года. До этого периода автобусы пройдут приемку, обкатку и техническое обслуживание, также предприятие проводит переобучение водителей», — говорится на сайте администрации Перми. В дальнейшем автобусы-»гармошки» должны появиться на ряде других маршрутов. Но это также произойдет только в 2025 году, когда с перевозчиками будут перезаключены контракты. Как ранее рассказывало URA.RU, первые автобусы большой вместимости прибыли в Пермь 21 ноября. Пока их только восемь, а будет 35. В салоне каждого может поместиться до 180 пассажиров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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