В Перми не состоялась закупка автобусов в лизинг для муниципального перевозчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Заявки на покупку автобусов малого и большого классов для «Пермгорэлектротранса» не поступили
Заявки на покупку автобусов малого и большого классов для «Пермгорэлектротранса» не поступили Фото:

Конкурсы на покупку МУП «Пермгорэлектротранс» 59 автобусов в лизинг признаны несостоявшимися. На закупку автобусов особо большого класса заявилась только одна компания. Еще на два аукциона не поступило ни одной заявки.

«Аукцион в электронной форме признан несостоявшимся. До окончания срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки», — говорится в решении комиссии.

Ранее URA.RU рассказывало, что МУП «Пермгорэлектротранс» через электронный аукцион закупает 59 автобусов в лизинг. Предприятие хотело приобрести 35 автобусов особо большого класса, 18 автобусов большого класса и шесть автобусов малого класса. Общая сумма закупки составила почти два миллиарда рублей. 

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Конкурсы на покупку МУП «Пермгорэлектротранс» 59 автобусов в лизинг признаны несостоявшимися. На закупку автобусов особо большого класса заявилась только одна компания. Еще на два аукциона не поступило ни одной заявки. «Аукцион в электронной форме признан несостоявшимся. До окончания срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки», — говорится в решении комиссии. Ранее URA.RU рассказывало, что МУП «Пермгорэлектротранс» через электронный аукцион закупает 59 автобусов в лизинг. Предприятие хотело приобрести 35 автобусов особо большого класса, 18 автобусов большого класса и шесть автобусов малого класса. Общая сумма закупки составила почти два миллиарда рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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