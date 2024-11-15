В Перми не состоялась закупка автобусов в лизинг для муниципального перевозчика

Конкурсы на покупку МУП «Пермгорэлектротранс» 59 автобусов в лизинг признаны несостоявшимися. На закупку автобусов особо большого класса заявилась только одна компания. Еще на два аукциона не поступило ни одной заявки.
«Аукцион в электронной форме признан несостоявшимся. До окончания срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки», — говорится в решении комиссии.
Ранее URA.RU рассказывало, что МУП «Пермгорэлектротранс» через электронный аукцион закупает 59 автобусов в лизинг. Предприятие хотело приобрести 35 автобусов особо большого класса, 18 автобусов большого класса и шесть автобусов малого класса. Общая сумма закупки составила почти два миллиарда рублей.
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