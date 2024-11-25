В Пермском крае будут судить домушника, который воровал еду и алкоголь

Мужчина из Иркутской области предстанет перед судом в Чусовом (Пермский край). Он обвиняется в кражах из дачных домов и квартиры, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Следствие отдела МВД России „Чусовской“ завершило расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 48-летнего уроженца Иркутской области. Он обвиняется в кражах (ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ). От действий фигуранта пострадали семь владельцев дачных домов в Пермском крае. Сумма причиненного ущерба составила порядка 70 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале краевой полиции.
Мужчина по ночам воровал из дачных домов еду, инструменты, технику и алкоголь с мая 2022 года по июль 2024 года. В 2020 году он также украл 30 тысяч рублей в Перми у женщины, которая его временно приютила. Полицейские задержали грабителя в Лысьве, часть имущества вернули владельцам. На время следствия обвиняемого заключили под стражу, уголовное дело направлено в суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!