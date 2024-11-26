Администрация президента готовит масштабную реформу KPI для губернаторов

Администрация президента России занимается разработкой новой системы ключевых показателей эффективности (KPI). Она будет нацелена на оценку работы губернаторов.
«В администрации президента работают над обновлением ключевых показателей эффективности KPI губернаторов», — сообщает «Коммерсантъ». В отличие от прежних систем, которые основывались исключительно на статистических данных, новая методология будет активно учитывать мнения граждан о деятельности властей.
Ожидается, что новые показатели будут официально утверждены указом президента РФ Владимира Путина. Кроме того, в администрации главы государства рассматривается возможность внедрения аналогичной социологической оценки для национальных проектов, что подчеркивает растущее внимание к мнению граждан и их восприятию изменений, происходящих в их жизни.
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