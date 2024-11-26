Администрация президента готовит масштабную реформу KPI для губернаторов

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Новый метод оценки губернаторов учтет мнение граждан
Новый метод оценки губернаторов учтет мнение граждан Фото:

Администрация президента России занимается разработкой новой системы ключевых показателей эффективности (KPI). Она будет нацелена на оценку работы губернаторов.

«В администрации президента работают над обновлением ключевых показателей эффективности KPI губернаторов», — сообщает «Коммерсантъ». В отличие от прежних систем, которые основывались исключительно на статистических данных, новая методология будет активно учитывать мнения граждан о деятельности властей.

Ожидается, что новые показатели будут официально утверждены указом президента РФ Владимира Путина. Кроме того, в администрации главы государства рассматривается возможность внедрения аналогичной социологической оценки для национальных проектов, что подчеркивает растущее внимание к мнению граждан и их восприятию изменений, происходящих в их жизни.

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Администрация президента России занимается разработкой новой системы ключевых показателей эффективности (KPI). Она будет нацелена на оценку работы губернаторов. «В администрации президента работают над обновлением ключевых показателей эффективности KPI губернаторов», — сообщает «Коммерсантъ». В отличие от прежних систем, которые основывались исключительно на статистических данных, новая методология будет активно учитывать мнения граждан о деятельности властей. Ожидается, что новые показатели будут официально утверждены указом президента РФ Владимира Путина. Кроме того, в администрации главы государства рассматривается возможность внедрения аналогичной социологической оценки для национальных проектов, что подчеркивает растущее внимание к мнению граждан и их восприятию изменений, происходящих в их жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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