25 ноября 2024

В суде подчиненный вступился за экс-главу управления миграции УМВД ХМАО, обвиняемую в коррупции

В суде ХМАО по делу экс-главы управления миграции МВД выступил ее подчиненный
© Служба новостей «URA.RU»
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Свидетель не подтвердил, что экс-глава управления просила сотрудников о передаче денег
Свидетель не подтвердил, что экс-глава управления просила сотрудников о передаче денег Фото:

В Ханты-Мансийском районном суде старший инспектор отдела по вопросам миграции Семен Глущенко рассказал, что экс-начальница, обвиняемая в вымогательстве взяток, не требовала с него денег. Источник URA.RU добавил, что инкриминируемое Семеновой вымогательство на самом деле было взаимопомощью среди сотрудников для тех коллег, кто остался без премии.

«К вам когда-нибудь подсудимая обращалась лично по вопросам передачи денежных средств? Известно ли вам, обращалась ли она к иным сотрудникам?», — задал вопрос свидетелю представитель обвинения. Полицейский ответил, что к нему Семенова с подобной просьбой не обращалась, а по другим сотрудникам он не обладает информацией, передает журналист URA.RU из зала заседания.

По информации источника агентства, в окружном управлении миграции УМВД существовала практика, когда все сотрудники делились частью премиального фонда с теми, кто понес дисциплинарную ответственность. «С такими коллегами было принято делиться частью премии. Это была распространенная практика и Семенова, как руководитель, тоже иногда в этом участвовала. А теперь эти денежные переводы вменяют ей как вымогательство», — рассказал источник.

Оксане Семеновой вменяется вымогательство взяток. Она якобы требовала деньги с подчиненных из выплаченных премий. Кроме того, по версии следствия, она помогала застройщику оформлять иностранцам патенты на работу без очереди за денежное вознаграждение.

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В Ханты-Мансийском районном суде старший инспектор отдела по вопросам миграции Семен Глущенко рассказал, что экс-начальница, обвиняемая в вымогательстве взяток, не требовала с него денег. Источник URA.RU добавил, что инкриминируемое Семеновой вымогательство на самом деле было взаимопомощью среди сотрудников для тех коллег, кто остался без премии. «К вам когда-нибудь подсудимая обращалась лично по вопросам передачи денежных средств? Известно ли вам, обращалась ли она к иным сотрудникам?», — задал вопрос свидетелю представитель обвинения. Полицейский ответил, что к нему Семенова с подобной просьбой не обращалась, а по другим сотрудникам он не обладает информацией, передает журналист URA.RU из зала заседания. По информации источника агентства, в окружном управлении миграции УМВД существовала практика, когда все сотрудники делились частью премиального фонда с теми, кто понес дисциплинарную ответственность. «С такими коллегами было принято делиться частью премии. Это была распространенная практика и Семенова, как руководитель, тоже иногда в этом участвовала. А теперь эти денежные переводы вменяют ей как вымогательство», — рассказал источник. Оксане Семеновой вменяется вымогательство взяток. Она якобы требовала деньги с подчиненных из выплаченных премий. Кроме того, по версии следствия, она помогала застройщику оформлять иностранцам патенты на работу без очереди за денежное вознаграждение.
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