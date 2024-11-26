Уральский полпред Жога назвал причину вступления в ополчение

Уральский полпред Жога вступил в ополчение, чтобы защитить свой дом

27 ноября 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Артем Жога является Героем ДНР Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вступил в отряд ополчения, когда 30 апреля 2014 года неформальное объединение украинских националистов «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) вошло в Славянск (Донецкая область). Так как нужно было защищать свой дом. Об этом он рассказал в своем первом интервью ТАСС. «С 2004 до 2014 год наблюдалась работа с населением Украины. Работа в плане отдаления русских от украинцев, хотя это один народ. Начались гонения по национальному признаку. 30 апреля [2014 года] — первая кровь пролилась в Славянске, когда „Правый сектор“ пытался зайти в город, случилась первая перестрелка. Это дом [поэтому не уехали]. Мы не привыкли бегать от опасности. Президент прав, если драка неизбежна, надо бить первым», — заявил Жога. Полпред подчеркнул, что сначала пришедшему в Славянск отряду Игоря Стелкова, в котором был Арсен Павлов (позывной Моторола, вскоре первый командир батальона «Спарта»), помогали стройматериалами, а потом приняли активное участие в самообороне. После гибели Моторолы батальон возглавил сын Жоги — Герой РФ Владимир. В марте 2022 года — сам. Артем Жога (позывной Колыма) является героем ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вступил в отряд ополчения, когда 30 апреля 2014 года неформальное объединение украинских националистов «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) вошло в Славянск (Донецкая область). Так как нужно было защищать свой дом. Об этом он рассказал в своем первом интервью ТАСС. «С 2004 до 2014 год наблюдалась работа с населением Украины. Работа в плане отдаления русских от украинцев, хотя это один народ. Начались гонения по национальному признаку. 30 апреля [2014 года] — первая кровь пролилась в Славянске, когда „Правый сектор“ пытался зайти в город, случилась первая перестрелка. Это дом [поэтому не уехали]. Мы не привыкли бегать от опасности. Президент прав, если драка неизбежна, надо бить первым», — заявил Жога. Полпред подчеркнул, что сначала пришедшему в Славянск отряду Игоря Стелкова, в котором был Арсен Павлов (позывной Моторола, вскоре первый командир батальона «Спарта»), помогали стройматериалами, а потом приняли активное участие в самообороне. После гибели Моторолы батальон возглавил сын Жоги — Герой РФ Владимир. В марте 2022 года — сам. Артем Жога (позывной Колыма) является героем ДНР.