Развлечения В Екатеринбурге бизнесменов и консулов собрали на модный показ с секс-куклами 27 ноября 2024 в 12:55 Размер текста - 17 + Модный показ провели в узком кругу Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге прошло закрытое fashion-мероприятие, на котором моделями выступили секс-куклы в белье. К реализации проекта подключали дизайнера Наталью Соломеину и фотографа Дмитрия Лошагина. О мероприятии организаторы рассказали спустя два дня после его проведения. «Мы приветствовали культурный бомонд, известных фотографов, руководителей культурной сферы, крупных бизнесменов и консулов некоторых стран», — поделились организаторы в соцсетях. Помимо модного показа, где одна из кукол ожила, а с надувными куклами работали стилисты и создавали им образы, гостям представили фотопроект «На грани» Лошагина. Судя по анонсам, попасть на мероприятие могли лишь избранные по пригласительным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге прошло закрытое fashion-мероприятие, на котором моделями выступили секс-куклы в белье. К реализации проекта подключали дизайнера Наталью Соломеину и фотографа Дмитрия Лошагина. О мероприятии организаторы рассказали спустя два дня после его проведения. «Мы приветствовали культурный бомонд, известных фотографов, руководителей культурной сферы, крупных бизнесменов и консулов некоторых стран», — поделились организаторы в соцсетях. Помимо модного показа, где одна из кукол ожила, а с надувными куклами работали стилисты и создавали им образы, гостям представили фотопроект «На грани» Лошагина. Судя по анонсам, попасть на мероприятие могли лишь избранные по пригласительным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям