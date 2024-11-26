В Екатеринбурге бизнесменов и консулов собрали на модный показ с секс-куклами

В Екатеринбурге прошло закрытое fashion-мероприятие, на котором моделями выступили секс-куклы в белье. К реализации проекта подключали дизайнера Наталью Соломеину и фотографа Дмитрия Лошагина. О мероприятии организаторы рассказали спустя два дня после его проведения.
«Мы приветствовали культурный бомонд, известных фотографов, руководителей культурной сферы, крупных бизнесменов и консулов некоторых стран», — поделились организаторы в соцсетях. Помимо модного показа, где одна из кукол ожила, а с надувными куклами работали стилисты и создавали им образы, гостям представили фотопроект «На грани» Лошагина. Судя по анонсам, попасть на мероприятие могли лишь избранные по пригласительным.
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