26 ноября 2024

В Екатеринбурге бизнесменов и консулов собрали на модный показ с секс-куклами

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Blue Velvet в «Фабрике». Екатеринбург, эротика, бдсм, бдсм вечеринка, blue velvet, танцы в клубе, секс вечеринка
Модный показ провели в узком кругу Фото:

В Екатеринбурге прошло закрытое fashion-мероприятие, на котором моделями выступили секс-куклы в белье. К реализации проекта подключали дизайнера Наталью Соломеину и фотографа Дмитрия Лошагина. О мероприятии организаторы рассказали спустя два дня после его проведения.

«Мы приветствовали культурный бомонд, известных фотографов, руководителей культурной сферы, крупных бизнесменов и консулов некоторых стран», — поделились организаторы в соцсетях. Помимо модного показа, где одна из кукол ожила, а с надувными куклами работали стилисты и создавали им образы, гостям представили фотопроект «На грани» Лошагина. Судя по анонсам, попасть на мероприятие могли лишь избранные по пригласительным.

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В Екатеринбурге прошло закрытое fashion-мероприятие, на котором моделями выступили секс-куклы в белье. К реализации проекта подключали дизайнера Наталью Соломеину и фотографа Дмитрия Лошагина. О мероприятии организаторы рассказали спустя два дня после его проведения. «Мы приветствовали культурный бомонд, известных фотографов, руководителей культурной сферы, крупных бизнесменов и консулов некоторых стран», — поделились организаторы в соцсетях. Помимо модного показа, где одна из кукол ожила, а с надувными куклами работали стилисты и создавали им образы, гостям представили фотопроект «На грани» Лошагина. Судя по анонсам, попасть на мероприятие могли лишь избранные по пригласительным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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