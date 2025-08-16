Big Baby Tape собрал многотысячную толпу екатеринбуржцев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На концерт Big Baby Tape пришли тысячи слушателей
На концерт Big Baby Tape пришли тысячи слушателей Фото:
новость из сюжета
День города в Екатеринбурге в 2025 году

На сцене фестиваля «Энергия РМК» в Екатеринбурге бесплатно выступил один из самых популярных российских рэперов — Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин). Артист, чьи треки набрали 6,1 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке», стал одним из хедлайнеров празднования Дня города, передает корреспондент URA.RU.

«Каждый раз Екатеринбург меня очень тепло встречает», — признался рэпер со сцены. Послушать любимого исполнителя собралась многотысячная толпа. Особый отклик у публики вызвали такие песни, как Turbo (Majestic) и Supersonic, которые давно занимают верхние строчки музыкальных чартов и часто мелькают в роликах в соцсетях.

Фестиваль «Энергия РМК» проходит 16 и 17 августа в рамках Дня города. В первый день екатеринбуржцы могли посмотреть авиа- и мотошоу, попробовать себя в паделе, освоить управление БПЛА, посмотреть на дрифт, услышать Mary Gu, Jakone и Kiliana. Впереди гостей фестиваля ждут выступления Леши Свика, Мота и Gayazovs Brothers. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На сцене фестиваля «Энергия РМК» в Екатеринбурге бесплатно выступил один из самых популярных российских рэперов — Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин). Артист, чьи треки набрали 6,1 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке», стал одним из хедлайнеров празднования Дня города, передает корреспондент URA.RU. «Каждый раз Екатеринбург меня очень тепло встречает», — признался рэпер со сцены. Послушать любимого исполнителя собралась многотысячная толпа. Особый отклик у публики вызвали такие песни, как Turbo (Majestic) и Supersonic , которые давно занимают верхние строчки музыкальных чартов и часто мелькают в роликах в соцсетях. Фестиваль «Энергия РМК» проходит 16 и 17 августа в рамках Дня города. В первый день екатеринбуржцы могли посмотреть авиа- и мотошоу, попробовать себя в паделе, освоить управление БПЛА, посмотреть на дрифт, услышать Mary Gu, Jakone и Kiliana. Впереди гостей фестиваля ждут выступления Леши Свика, Мота и Gayazovs Brothers. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...