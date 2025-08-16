На сцене фестиваля «Энергия РМК» в Екатеринбурге бесплатно выступил один из самых популярных российских рэперов — Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин). Артист, чьи треки набрали 6,1 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке», стал одним из хедлайнеров празднования Дня города, передает корреспондент URA.RU.
«Каждый раз Екатеринбург меня очень тепло встречает», — признался рэпер со сцены. Послушать любимого исполнителя собралась многотысячная толпа. Особый отклик у публики вызвали такие песни, как Turbo (Majestic) и Supersonic, которые давно занимают верхние строчки музыкальных чартов и часто мелькают в роликах в соцсетях.
Фестиваль «Энергия РМК» проходит 16 и 17 августа в рамках Дня города. В первый день екатеринбуржцы могли посмотреть авиа- и мотошоу, попробовать себя в паделе, освоить управление БПЛА, посмотреть на дрифт, услышать Mary Gu, Jakone и Kiliana. Впереди гостей фестиваля ждут выступления Леши Свика, Мота и Gayazovs Brothers.
