Движение троллейбусов на Уралмаше изменилось из-за отсутствия сети. Видео

Несколько троллейбусов ходят в автономном режиме
Несколько троллейбусов ходят в автономном режиме Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов встал один троллейбус, еще несколько ходят в автономном режиме. Троллейбус маршрута №26 встал у концертного зала имени Лаврова, сообщают очевидцы в соцсетях.

«На проспекте Космонавтов нет троллейбусного движения. Отсутствует напряжение, неавтономный троллейбус 26 маршрута встал на концертном зале имени Лаврова», — рассказали в telegram-канале «Транспортные новости ЕКБ».

Еще часть общественного транспорта ходит в автономном режиме — следующие по маршруту №33 и №26 троллейбусы также вынуждены переходить на автономный. Троллейбусы маршрута №32 временно следуют через район Уралмаш по трассе маршрута №29.

