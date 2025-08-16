В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов встал один троллейбус, еще несколько ходят в автономном режиме. Троллейбус маршрута №26 встал у концертного зала имени Лаврова, сообщают очевидцы в соцсетях.
«На проспекте Космонавтов нет троллейбусного движения. Отсутствует напряжение, неавтономный троллейбус 26 маршрута встал на концертном зале имени Лаврова», — рассказали в telegram-канале «Транспортные новости ЕКБ».
Еще часть общественного транспорта ходит в автономном режиме — следующие по маршруту №33 и №26 троллейбусы также вынуждены переходить на автономный. Троллейбусы маршрута №32 временно следуют через район Уралмаш по трассе маршрута №29.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!