Спасатели извлекли тело утонувшего рыбака из озера Аргази в Челябинской области через сутки после исчезновения мужчины. Об этом 27 ноября сообщили представители пресс-службы региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).
«Местный житель обратил внимание на машину, более суток стоявшую на берегу озера Аргази в Челябинской области. <...> После обследования майны на поверхность подняли, транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции тело погибшего мужчины», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Также обнаружены вмерзшими в лед личные вещи, рыболовные снасти погибшего рыбака.
Выход на лед продолжает оставаться опасным, напоминают спасатели. И просят рыбаков быть острожными и внимательными.
Спасатели в Челябинской области продолжают поиски тела 36-летнего рыбака, утонувшего 14 ноября в Верхнеуральском водохранилище. Спасатели проводили обследование с помощью водолазных станций, работали на глубине восьми метров, но безрезультатно, сообщили в пресс-службе ПСС Челябинской области.
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