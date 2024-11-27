Тело погибшего рыбака достали спасатели из озера Аргази. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасателей вызвал мужчина, который заметил оставленные на берегу вещи (архивное фото)
Спасателей вызвал мужчина, который заметил оставленные на берегу вещи (архивное фото) Фото:

Спасатели извлекли тело утонувшего рыбака из озера Аргази в Челябинской области через сутки после исчезновения мужчины. Об этом 27 ноября сообщили представители пресс-службы региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). 

«Местный житель обратил внимание на машину, более суток стоявшую на берегу озера Аргази в Челябинской области. <...> После обследования майны на поверхность подняли, транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции тело погибшего мужчины», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Также обнаружены вмерзшими в лед личные вещи, рыболовные снасти погибшего рыбака. 

Выход на лед продолжает оставаться опасным, напоминают спасатели. И просят рыбаков быть острожными и внимательными. 

Спасатели в Челябинской области продолжают поиски тела 36-летнего рыбака, утонувшего 14 ноября в Верхнеуральском водохранилище.  Спасатели проводили обследование с помощью водолазных станций, работали на глубине восьми метров, но безрезультатно, сообщили в пресс-службе ПСС Челябинской области. 

Вещи рыбака вмерзли в лед
Вещи рыбака вмерзли в лед
Фото:
После обследования майны на поверхность подняли тело рыбака
После обследования майны на поверхность подняли тело рыбака
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели извлекли тело утонувшего рыбака из озера Аргази в Челябинской области через сутки после исчезновения мужчины. Об этом 27 ноября сообщили представители пресс-службы региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).  «Местный житель обратил внимание на машину, более суток стоявшую на берегу озера Аргази в Челябинской области. <...> После обследования майны на поверхность подняли, транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции тело погибшего мужчины», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Также обнаружены вмерзшими в лед личные вещи, рыболовные снасти погибшего рыбака.  Выход на лед продолжает оставаться опасным, напоминают спасатели. И просят рыбаков быть острожными и внимательными.  Спасатели в Челябинской области продолжают поиски тела 36-летнего рыбака, утонувшего 14 ноября в Верхнеуральском водохранилище.  Спасатели проводили обследование с помощью водолазных станций, работали на глубине восьми метров, но безрезультатно, сообщили в пресс-службе ПСС Челябинской области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...