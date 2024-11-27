«Жесткий шмон»: концерт Лолиты в Екатеринбурге задерживают. Фото

В Екатеринбурге задерживают концерт Лолиты из-за пробки и досмотра охраны

27 ноября 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Начало выступления задержали на неопределенное время (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге вечером 27 ноября в «МТС Live Холл» задержали концерт певицы Лолиты Милявской из-за огромной пробки, образовавшейся во время тотального досмотра посетителей. Охрана заглядывает с металлоискателями в каждую подъезжающую машину, рассказал URA.RU читатель. «Первый раз в жизни вижу, чтобы перед концертом подъезжающие машины проверяли с металлоискателями и заглядывали в багажники. Жесткий шмон, телефоны просят перезагружать, всех осматривают. Мне кажется, такое было только в первую неделю после теракта в „Крокусе“» — сказал собеседник. По словам другого очевидца, концерт, который должны были начать в 19:00, задержали на неопределенное время. «Никто не успевает вовремя приехать, машины досматривают всего восемь человек», — подчеркнул читатель. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 27 ноября в «МТС Live Холл» задержали концерт певицы Лолиты Милявской из-за огромной пробки, образовавшейся во время тотального досмотра посетителей. Охрана заглядывает с металлоискателями в каждую подъезжающую машину, рассказал URA.RU читатель. «Первый раз в жизни вижу, чтобы перед концертом подъезжающие машины проверяли с металлоискателями и заглядывали в багажники. Жесткий шмон, телефоны просят перезагружать, всех осматривают. Мне кажется, такое было только в первую неделю после теракта в „Крокусе“» — сказал собеседник. По словам другого очевидца, концерт, который должны были начать в 19:00, задержали на неопределенное время. «Никто не успевает вовремя приехать, машины досматривают всего восемь человек», — подчеркнул читатель.