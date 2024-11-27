«Жесткий шмон»: концерт Лолиты в Екатеринбурге задерживают. Фото

В Екатеринбурге задерживают концерт Лолиты из-за пробки и досмотра охраны
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Big Love Show в МТС Live Холл. Екатеринбург, концерт, зрители, съемка на смартофон
Начало выступления задержали на неопределенное время (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 27 ноября в «МТС Live Холл» задержали концерт певицы Лолиты Милявской из-за огромной пробки, образовавшейся во время тотального досмотра посетителей. Охрана заглядывает с металлоискателями в каждую подъезжающую машину, рассказал URA.RU читатель.

«Первый раз в жизни вижу, чтобы перед концертом подъезжающие машины проверяли с металлоискателями и заглядывали в багажники. Жесткий шмон, телефоны просят перезагружать, всех осматривают. Мне кажется, такое было только в первую неделю после теракта в „Крокусе“» — сказал собеседник.

По словам другого очевидца, концерт, который должны были начать в 19:00, задержали на неопределенное время. «Никто не успевает вовремя приехать, машины досматривают всего восемь человек», — подчеркнул читатель.

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В Екатеринбурге вечером 27 ноября в «МТС Live Холл» задержали концерт певицы Лолиты Милявской из-за огромной пробки, образовавшейся во время тотального досмотра посетителей. Охрана заглядывает с металлоискателями в каждую подъезжающую машину, рассказал URA.RU читатель. «Первый раз в жизни вижу, чтобы перед концертом подъезжающие машины проверяли с металлоискателями и заглядывали в багажники. Жесткий шмон, телефоны просят перезагружать, всех осматривают. Мне кажется, такое было только в первую неделю после теракта в „Крокусе“» — сказал собеседник. По словам другого очевидца, концерт, который должны были начать в 19:00, задержали на неопределенное время. «Никто не успевает вовремя приехать, машины досматривают всего восемь человек», — подчеркнул читатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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