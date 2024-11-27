В Екатеринбурге вечером 27 ноября в «МТС Live Холл» задержали концерт певицы Лолиты Милявской из-за огромной пробки, образовавшейся во время тотального досмотра посетителей. Охрана заглядывает с металлоискателями в каждую подъезжающую машину, рассказал URA.RU читатель.
«Первый раз в жизни вижу, чтобы перед концертом подъезжающие машины проверяли с металлоискателями и заглядывали в багажники. Жесткий шмон, телефоны просят перезагружать, всех осматривают. Мне кажется, такое было только в первую неделю после теракта в „Крокусе“» — сказал собеседник.
По словам другого очевидца, концерт, который должны были начать в 19:00, задержали на неопределенное время. «Никто не успевает вовремя приехать, машины досматривают всего восемь человек», — подчеркнул читатель.
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