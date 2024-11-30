В Свердловской области зима начнется с оттепели

В Свердловской области юго-западный ветер принесет оттепель к 3-4 декабря. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральского гидрометцентра».
«Атмосферный фронт закрыл небо плотными облаками. После нескольких дней штиля подул ветерок, и атмосфера Свердловской области стала очищаться от вредных примесей. Вдали от центра арктического циклона его фронты не слишком активны, поэтому осадков немного, и они выпадают лишь местами. В ближайшие дни погода существенно не изменится. 3-4 декабря юго-западный ветер принесет кратковременную оттепель», — говорится в сообщении.
В регионе 1 декабря ожидается небольшой снегопад. На дорогах возможна гололедица. Западный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 м/с . Температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, при прояснении может опуститься до -13 градусов. Дневная температура будет колебаться от -1 до -6 градусов.
В Екатеринбурге в первые дни зимы значительных осадков не предвидится. Ночью 1 декабря температура составит около -4 градусов, днем — около -2 градусов.
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