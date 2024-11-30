Стилист дала челябинкам совет, как поразить коллег на новогоднем корпоративе

Накануне Нового года жительницы Челябинска стали чаще обращаться к стилистам

01 декабря 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

В моду возвращается естественность Фото: Размик Закарян © URA.RU Челябинки готовы поразить коллег на новогодних корпоративах новыми образами. Для этого они стали чаще прибегать к услугам стилистов. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито». «Накануне новогодних корпоративов челябинки стали чаще обращаться к стилистам. В ноябре на платформе „Авито. Услуги“ спрос на них вырос на 54% по сравнению с октябрем и на 10% по сравнению с ноябрем прошлого года. Уже сейчас можно выделить главные тренды у женщин на новогодние корпоративы в Челябинске», — рассказала стилист на платформе «Авито.Услуги» Алина Завьялова. По ее словам, главный тренд — сияние и естественность. На предновогодних вечеринках будет актуально делать акцент на влажную и ухоженную кожу. В моде также графические стрелки и металлик на глазах — золото, серебро или даже бронза. Для губ в тренде нюдовые оттенки, либо насыщенные ягоды и вина. А вот перегружать лицо плотным контурингом или обилием блесток стилист не советует. «В прическе в тренде воздушные локоны, небрежные пучки, слегка растрепанные, как будто „на скорую руку“, но с шармом. Или обратный вариант — идеально гладкие хвосты и проборы. В этом сезоне избегайте слишком сложных укладок с обилием лака и украшений», — советует стилист. Завьялова также рекомендует женщинам избегать на корпоративах излишне обтягивающих вещей. Также она считает, что «платья-елки» с кучей декора уже вышли из моды. Стилист отмечает, что главный акцент в наряде должен быть один — или макияж, или платье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинки готовы поразить коллег на новогодних корпоративах новыми образами. Для этого они стали чаще прибегать к услугам стилистов. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито». «Накануне новогодних корпоративов челябинки стали чаще обращаться к стилистам. В ноябре на платформе „Авито. Услуги“ спрос на них вырос на 54% по сравнению с октябрем и на 10% по сравнению с ноябрем прошлого года. Уже сейчас можно выделить главные тренды у женщин на новогодние корпоративы в Челябинске», — рассказала стилист на платформе «Авито.Услуги» Алина Завьялова. По ее словам, главный тренд — сияние и естественность. На предновогодних вечеринках будет актуально делать акцент на влажную и ухоженную кожу. В моде также графические стрелки и металлик на глазах — золото, серебро или даже бронза. Для губ в тренде нюдовые оттенки, либо насыщенные ягоды и вина. А вот перегружать лицо плотным контурингом или обилием блесток стилист не советует. «В прическе в тренде воздушные локоны, небрежные пучки, слегка растрепанные, как будто „на скорую руку“, но с шармом. Или обратный вариант — идеально гладкие хвосты и проборы. В этом сезоне избегайте слишком сложных укладок с обилием лака и украшений», — советует стилист. Завьялова также рекомендует женщинам избегать на корпоративах излишне обтягивающих вещей. Также она считает, что «платья-елки» с кучей декора уже вышли из моды. Стилист отмечает, что главный акцент в наряде должен быть один — или макияж, или платье.