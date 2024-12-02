В Челябинске курьеры и специалисты в сфере грузоперевозок, зарабатывающие 120 тысяч рублей месяц, также получают бонусы в виде подарков для детей. Такие же бонусы выдают детям сотрудников, работающих в строительной сфере с заработком в размере 83 тысячи 457 рублей в месяц. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В сфере доставки и грузоперевозок осенью 2024 года в Челябинске средняя зарплата составила 120 тысяч рублей в месяц. Подарки детям сотрудников в данной сфере выдают в 8,6% случаев. В сфере строительства промышленных и инфраструктурных объектов доля вакансий с упоминанием подарков для детей сотрудников также оказалась одной из самых высоких — 10,3%. Средняя предлагаемая зарплата в отрасли составила 83 тысяч 457 рублей в месяц», — сообщается в пресс-службе.
При этом чаще всего осенью подарки детям сотрудников предлагали сфере розничной торговли. На эту отрасль приходится 15,1% от всех вакансий с таким бонусом. В среднем специалисты в данной сфере зарабатывают 50 тысяч 623 рубля в месяц.
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