В Челябинске назван топ-5 самых высокооплачиваемых профессий с бонусами. Скрин

Челябинским курьерам платят более 120 тысяч рублей и выдают подарки для детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Подарки детям курьеров, грузчиков и водителей выдают в 8,6% случаев
Подарки детям курьеров, грузчиков и водителей выдают в 8,6% случаев Фото:

В Челябинске курьеры и специалисты в сфере грузоперевозок, зарабатывающие 120 тысяч рублей месяц, также получают бонусы в виде подарков для детей. Такие же бонусы выдают детям сотрудников, работающих в строительной сфере с заработком в размере 83 тысячи 457 рублей в месяц. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В сфере доставки и грузоперевозок осенью 2024 года в Челябинске средняя зарплата составила 120 тысяч рублей в месяц. Подарки детям сотрудников в данной сфере выдают в 8,6% случаев. В сфере строительства промышленных и инфраструктурных объектов доля вакансий с упоминанием подарков для детей сотрудников также оказалась одной из самых высоких — 10,3%. Средняя предлагаемая зарплата в отрасли составила 83 тысяч 457 рублей в месяц», — сообщается в пресс-службе.

При этом чаще всего осенью подарки детям сотрудников предлагали сфере розничной торговли. На эту отрасль приходится 15,1% от всех вакансий с таким бонусом. В среднем специалисты в данной сфере зарабатывают 50 тысяч 623 рубля в месяц.

Подарки детям на праздники чаще всего выдают сотрудникам розничной и оптовой торговли
Подарки детям на праздники чаще всего выдают сотрудникам розничной и оптовой торговли
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В Челябинске курьеры и специалисты в сфере грузоперевозок, зарабатывающие 120 тысяч рублей месяц, также получают бонусы в виде подарков для детей. Такие же бонусы выдают детям сотрудников, работающих в строительной сфере с заработком в размере 83 тысячи 457 рублей в месяц. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В сфере доставки и грузоперевозок осенью 2024 года в Челябинске средняя зарплата составила 120 тысяч рублей в месяц. Подарки детям сотрудников в данной сфере выдают в 8,6% случаев. В сфере строительства промышленных и инфраструктурных объектов доля вакансий с упоминанием подарков для детей сотрудников также оказалась одной из самых высоких — 10,3%. Средняя предлагаемая зарплата в отрасли составила 83 тысяч 457 рублей в месяц», — сообщается в пресс-службе. При этом чаще всего осенью подарки детям сотрудников предлагали сфере розничной торговли. На эту отрасль приходится 15,1% от всех вакансий с таким бонусом. В среднем специалисты в данной сфере зарабатывают 50 тысяч 623 рубля в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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