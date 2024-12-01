01 декабря 2024

«Сургутнефтегаз» судится с нефтетрейдерами

© Служба новостей «URA.RU»
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«Сургутнефтегаз» судится с московскими компаниями компаниями, продающими нефть
«Сургутнефтегаз» судится с московскими компаниями компаниями, продающими нефть Фото:

«Сургутнефтегаз» инициировал судебные разбирательства с компаниями, продающими нефть и нефтепродукты: ООО «Восточный поток» и ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ». В арбитражный суд Москвы поступили иски от югорской компании к нефтетрейдерам.

«ПАО „Сургутнефтегаз“ подал исковое заявление к ООО „ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ“ о взыскании 1 908 000 рублей неустойки за сверхнормативное использование цистерн. В арбитражный суд Москвы поступил иск от ПАО „Сургутнефтегаз“ к ООО „Восточный поток“ на 438 000 рублей», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.

В заявлении «Сургутнефтегаза» к дочке «Лукойла» уточняется, что претензии связаны не с поставками топлива, а именно с условиями эксплуатации цистерн. Суд принял заявление. Арбитражное заседание назначено на конец января следующего года, где стороны должны представить расчеты и обоснования своей позиции.

Агентство URA.RU направило запросы представителям «Сургутнефтегаза», ООО «Восточный поток» и ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ». На момент публикации ответы от компаний не поступили.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз»» через суд забрал пакет акций компании на пять миллионов рублей. Компания получила 184 336 обыкновенных и 5803 привилегированных ценных бумаг.

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«Сургутнефтегаз» инициировал судебные разбирательства с компаниями, продающими нефть и нефтепродукты: ООО «Восточный поток» и ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ». В арбитражный суд Москвы поступили иски от югорской компании к нефтетрейдерам. «ПАО „Сургутнефтегаз“ подал исковое заявление к ООО „ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ“ о взыскании 1 908 000 рублей неустойки за сверхнормативное использование цистерн. В арбитражный суд Москвы поступил иск от ПАО „Сургутнефтегаз“ к ООО „Восточный поток“ на 438 000 рублей», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении агентства URA.RU. В заявлении «Сургутнефтегаза» к дочке «Лукойла» уточняется, что претензии связаны не с поставками топлива, а именно с условиями эксплуатации цистерн. Суд принял заявление. Арбитражное заседание назначено на конец января следующего года, где стороны должны представить расчеты и обоснования своей позиции. Агентство URA.RU направило запросы представителям «Сургутнефтегаза», ООО «Восточный поток» и ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ». На момент публикации ответы от компаний не поступили. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз»» через суд забрал пакет акций компании на пять миллионов рублей. Компания получила 184 336 обыкновенных и 5803 привилегированных ценных бумаг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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