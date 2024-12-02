Словакия собирается выслать украинца, готовившего теракт на трубопроводе «Дружба»

Украинец, подозреваемый в возможной причастности к группе, угрожающей безопасности объектов критической инфраструктуры Словакии, в том числе нефтепроводу «Дружба», будет выслан из страны. Об этом сообщило словацкое телевидение, сославшись на данные органов госбезопасности.
«По данным органов госбезопасности, [задержанные] должны были готовить террористический акт на нефтепроводе „Дружба“, но они на свободе. Двух мужчин отпустили из полиции без обвинений. Адвокат отпущенного украинца говорит, что у него не нашли никаких доказательств, которые бы эту версию подтверждали. Министр внутренних дел (Словакии Матуш Шутай-Эшток — прим.ред. URA.RU) говорит о выдворении из страны», — сообщает телеканал Markiza.
МВД Словакии признает наличие угрозы со стороны группы, активность которой была обнаружена в республике. Отмечается, что при обысках у подозреваемых были найдены дроны, парики, маски и карты критической инфраструктуры.
Ранее нескольких подозреваемых в подготовке теракта на нефтепроводе «Дружба» задержали в Словакии. Тогда сообщалось, что среди них есть граждане Украины. По словам главы МВД Словакии Матуша Шутай-Эшток, силы госбезопасности страны зафиксировали активность, указывающую на подготовку террористической атаки.
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