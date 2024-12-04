В Пулково задержали дезертира, сбежавшего из военной части

Молодой человек разыскивается с апреля за самовольное оставление военной части
В петербургском Пулково задержали дезертира, находящегося в федеральном розыске с апреля. Его искали за самовольное оставление военной части.
Сотрудники полиции задержали в Пулково находящегося в федеральном розыске 30-летнего молодого человека, сообщает 78.ru. Он прибыл в Петербург из Новосибирска. Уточняется, что он передан Военной комендатуре.
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