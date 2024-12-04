В Пулково задержали дезертира, сбежавшего из военной части

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Молодой человек разыскивается с апреля за самовольное оставление военной части
Молодой человек разыскивается с апреля за самовольное оставление военной части Фото:

В петербургском Пулково задержали дезертира, находящегося в федеральном розыске с апреля. Его искали за самовольное оставление военной части.

Сотрудники полиции задержали в Пулково находящегося в федеральном розыске 30-летнего молодого человека, сообщает 78.ru. Он прибыл в Петербург из Новосибирска. Уточняется, что он передан Военной комендатуре.

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В петербургском Пулково задержали дезертира, находящегося в федеральном розыске с апреля. Его искали за самовольное оставление военной части. Сотрудники полиции задержали в Пулково находящегося в федеральном розыске 30-летнего молодого человека, сообщает 78.ru. Он прибыл в Петербург из Новосибирска. Уточняется, что он передан Военной комендатуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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