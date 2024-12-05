Сургутяне устроили ажиотаж в тату-салонах перед Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на повышенный спрос тату-мастера не торопятся повышать прайс
Несмотря на повышенный спрос тату-мастера не торопятся повышать прайс Фото:

Жители Сургута (ХМАО) стали активнее записываться на тату–сеансы в городские салоны. Это связано с предстоящими новогодними праздниками, сообщила URA.RU тату-мастер Сабина Замота.

«Декабрь всегда забит. Перед Новым годом особенно много желающих сделать тату. А ближе к празднику часто покупают подарочные сертификаты. Уже в январе клиенты приходят в салон „обналичить“ их», — поделилась собеседница агентства.

Несмотря на повышенный спрос тату-мастера не торопятся повышать прайс на услуги. «Цены не зависят от праздников. Стоимость формируется в соответствии с квалификацией мастера и идеи самой татуировки», — добавила Замота.

Ранее URA.RU рассказывало про «магические» парные татуировки, которые сделали экс-супруга рэпера Айза и ее новый парень из ХМАО Степан Кузьменко. На бицепсах влюбленных красуется загадочное число «222». По версии фанатов блогерши, число якобы означает символ любви.

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Жители Сургута (ХМАО) стали активнее записываться на тату–сеансы в городские салоны. Это связано с предстоящими новогодними праздниками, сообщила URA.RU тату-мастер Сабина Замота. «Декабрь всегда забит. Перед Новым годом особенно много желающих сделать тату. А ближе к празднику часто покупают подарочные сертификаты. Уже в январе клиенты приходят в салон „обналичить“ их», — поделилась собеседница агентства. Несмотря на повышенный спрос тату-мастера не торопятся повышать прайс на услуги. «Цены не зависят от праздников. Стоимость формируется в соответствии с квалификацией мастера и идеи самой татуировки», — добавила Замота. Ранее URA.RU рассказывало про «магические» парные татуировки, которые сделали экс-супруга рэпера Айза и ее новый парень из ХМАО Степан Кузьменко. На бицепсах влюбленных красуется загадочное число «222». По версии фанатов блогерши, число якобы означает символ любви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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