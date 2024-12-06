США потрясло мощное землетрясение, есть угроза цунами: что известно о режиме ЧП

Губернатор Калифорнии ввел режим чрезвычайного положения из-за землетрясения
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Более пяти миллионов калифорнийцев, живущих у побережья, получили предупреждение об угрозе цунами
Более пяти миллионов калифорнийцев, живущих у побережья, получили предупреждение об угрозе цунами Фото:

Штат Калифорния в США 5 декабря потрясло несколько землетрясений, магнитуда которых составляла около семи баллов. Национальная метеорологическая служба предупредила об угрозе цунами на западном побережье. 6 декабря местные власти подписали указ о чрезвычайном положении. Что известно о природных катаклизмах в Штатах — материале URA.RU.

Землетрясение

Землетрясение в Калифорнии
Землетрясение в Калифорнии
Фото:

Утром 5 декабря Калифорнию сотрясло несколько семибальных землетрясений, сообщили в издании Overclockers. По шкале Рихтера, магнитуда в семь баллов и выше считается самой опасной.

Более 1,3 миллиона человек жили близко к месту земных колебаний и почувствовали их воздействие. Пострадавших и серьезных повреждений не было. Однако некоторые калифорнийцы сообщили о побитых товарах в своих магазинах, а хозяйка гостиницы «Пряничный домик» Оливия Кобьян рассказала, что ее здание «выглядело как зона боевых действий», сообщает американское издание Independent.

«Это было сильное землетрясение, наше здание сотрясалось, мы в порядке, но мне сейчас нужно убрать беспорядок», — сказала Джули Крейцер, владелица рынка в самом сердце зоны предупреждения. Ее слова передает «Российская газета».

Цунами

Более пяти миллионов калифорнийцев на протяжении более 850 километров вдоль побережья от Орегона до Сан-Франциско получили предупреждение о цунами. В нескольких районах запустились сирены, людей выгнали с пляжей, учеников отпустили из школ, ж/д туннель от Сан-Франциско к Окленду был закрыт, метро перекрыто, а жители направились к автострадам, сообщает The New York Times. В порту Сан-Франциско произошли задержки рейсов, посетители местного зоопарка были эвакуированы, животные укрыты, а персонал переведен на возвышенность. Однако через некоторое время Национальная метеорологическая служба отменила предупреждения о бедствии.

ЧП

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим ЧП и приказал задействовать все ресурсы штата для ликвидации последствий катаклизмов. Мэр Сан-Франциско Лондон Брид временно активировала горцентр управления при ЧС в ответ на предупреждения. Она призвала людей к немедленной эвакуации на возвышенность или вглубь материка.

Предупреждение для россиян

Посольство РФ в Вашингтоне порекомендовало гражданам РФ, которые находятся в США или планирует туда поездку, проявлять максимальную осторожность в связи с землетрясением в Калифорнии. 

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в США, а также планирующим в ближайшее время посетить штат Калифорния, проявлять максимальную осторожность и неукоснительно следовать рекомендациям местных властей», — сообщили в telegram-канале российского посольства.

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Штат Калифорния в США 5 декабря потрясло несколько землетрясений, магнитуда которых составляла около семи баллов. Национальная метеорологическая служба предупредила об угрозе цунами на западном побережье. 6 декабря местные власти подписали указ о чрезвычайном положении. Что известно о природных катаклизмах в Штатах — материале URA.RU. Землетрясение Утром 5 декабря Калифорнию сотрясло несколько семибальных землетрясений, сообщили в издании Overclockers. По шкале Рихтера, магнитуда в семь баллов и выше считается самой опасной. Более 1,3 миллиона человек жили близко к месту земных колебаний и почувствовали их воздействие. Пострадавших и серьезных повреждений не было. Однако некоторые калифорнийцы сообщили о побитых товарах в своих магазинах, а хозяйка гостиницы «Пряничный домик» Оливия Кобьян рассказала, что ее здание «выглядело как зона боевых действий», сообщает американское издание Independent. Цунами Более пяти миллионов калифорнийцев на протяжении более 850 километров вдоль побережья от Орегона до Сан-Франциско получили предупреждение о цунами. В нескольких районах запустились сирены, людей выгнали с пляжей, учеников отпустили из школ, ж/д туннель от Сан-Франциско к Окленду был закрыт, метро перекрыто, а жители направились к автострадам, сообщает The New York Times. В порту Сан-Франциско произошли задержки рейсов, посетители местного зоопарка были эвакуированы, животные укрыты, а персонал переведен на возвышенность. Однако через некоторое время Национальная метеорологическая служба отменила предупреждения о бедствии. ЧП Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим ЧП и приказал задействовать все ресурсы штата для ликвидации последствий катаклизмов. Мэр Сан-Франциско Лондон Брид временно активировала горцентр управления при ЧС в ответ на предупреждения. Она призвала людей к немедленной эвакуации на возвышенность или вглубь материка. Предупреждение для россиян Посольство РФ в Вашингтоне порекомендовало гражданам РФ, которые находятся в США или планирует туда поездку, проявлять максимальную осторожность в связи с землетрясением в Калифорнии. 
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