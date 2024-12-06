США потрясло мощное землетрясение, есть угроза цунами: что известно о режиме ЧП

Штат Калифорния в США 5 декабря потрясло несколько землетрясений, магнитуда которых составляла около семи баллов. Национальная метеорологическая служба предупредила об угрозе цунами на западном побережье. 6 декабря местные власти подписали указ о чрезвычайном положении. Что известно о природных катаклизмах в Штатах — материале URA.RU.
Землетрясение
Утром 5 декабря Калифорнию сотрясло несколько семибальных землетрясений, сообщили в издании Overclockers. По шкале Рихтера, магнитуда в семь баллов и выше считается самой опасной.
Более 1,3 миллиона человек жили близко к месту земных колебаний и почувствовали их воздействие. Пострадавших и серьезных повреждений не было. Однако некоторые калифорнийцы сообщили о побитых товарах в своих магазинах, а хозяйка гостиницы «Пряничный домик» Оливия Кобьян рассказала, что ее здание «выглядело как зона боевых действий», сообщает американское издание Independent.
«Это было сильное землетрясение, наше здание сотрясалось, мы в порядке, но мне сейчас нужно убрать беспорядок», — сказала Джули Крейцер, владелица рынка в самом сердце зоны предупреждения. Ее слова передает «Российская газета».
Цунами
Более пяти миллионов калифорнийцев на протяжении более 850 километров вдоль побережья от Орегона до Сан-Франциско получили предупреждение о цунами. В нескольких районах запустились сирены, людей выгнали с пляжей, учеников отпустили из школ, ж/д туннель от Сан-Франциско к Окленду был закрыт, метро перекрыто, а жители направились к автострадам, сообщает The New York Times. В порту Сан-Франциско произошли задержки рейсов, посетители местного зоопарка были эвакуированы, животные укрыты, а персонал переведен на возвышенность. Однако через некоторое время Национальная метеорологическая служба отменила предупреждения о бедствии.
ЧП
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим ЧП и приказал задействовать все ресурсы штата для ликвидации последствий катаклизмов. Мэр Сан-Франциско Лондон Брид временно активировала горцентр управления при ЧС в ответ на предупреждения. Она призвала людей к немедленной эвакуации на возвышенность или вглубь материка.
Предупреждение для россиян
Посольство РФ в Вашингтоне порекомендовало гражданам РФ, которые находятся в США или планирует туда поездку, проявлять максимальную осторожность в связи с землетрясением в Калифорнии.
«Настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в США, а также планирующим в ближайшее время посетить штат Калифорния, проявлять максимальную осторожность и неукоснительно следовать рекомендациям местных властей», — сообщили в telegram-канале российского посольства.
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