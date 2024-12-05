05 декабря 2024

ФАС сделала замечание властям Сургута из-за контракта с иногородним перевозчиком

© Служба новостей «URA.RU»
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ФАС нашла нарушения при расторжении контракта властей и перевозчика
ФАС нашла нарушения при расторжении контракта властей и перевозчика Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила дирекцию транспорта и ЖКХ мэрии Сургута (ХМАО) в нарушении при расторжении контракта с перевозчиком из Нижневартовска «ПАТП-1». О деталях дела рассказали журналистам URA.RU в Ханты-Мансийском УФАС.

«Есть позиция центрального аппарата ФАС России, которая гласит о том, что если контрагент, то есть подрядчик, нарушает условия контракта, то заказчику необходимо принимать именно решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, а не расторгаться по соглашению сторон», — сообщили журналисту агентства в ведомстве. ФАС начала проверку после поступления им сообщения о нарушении. Сейчас мэрии грозит административная ответственность. Решение об этом ведомство примет в ближайшие дни.

Дополнительно антимонопольщики нашли еще одно нарушение. «Они (мэрия) заключили контракт со вторым участником [закупки]. То есть, контракт со вторым участником может быть заключен только если по итогу рассмотрения обращения о включении первого участника в РНП, мы примем решение о его включении. Тогда заказчик может со вторым заключать контракт. В ином случае — нет», — добавили в ФАС Югры.

Власти Сургута отстранили нижневартовское предприятие от перевозок из-за несоответствия транспорта в начале ноября. Среди прочего, у автобусов не было камер видеонаблюдения, систем визуального и звукового информирования, а также автоматической системы оплаты. Поэтому власти продлили договор с действующим подрядчиком — «СПОПАТ».

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в мэрии Сургута, а также направило запрос в «ПАТП-1». Ответы ожидаются.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила дирекцию транспорта и ЖКХ мэрии Сургута (ХМАО) в нарушении при расторжении контракта с перевозчиком из Нижневартовска «ПАТП-1». О деталях дела рассказали журналистам URA.RU в Ханты-Мансийском УФАС. «Есть позиция центрального аппарата ФАС России, которая гласит о том, что если контрагент, то есть подрядчик, нарушает условия контракта, то заказчику необходимо принимать именно решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, а не расторгаться по соглашению сторон», — сообщили журналисту агентства в ведомстве. ФАС начала проверку после поступления им сообщения о нарушении. Сейчас мэрии грозит административная ответственность. Решение об этом ведомство примет в ближайшие дни. Дополнительно антимонопольщики нашли еще одно нарушение. «Они (мэрия) заключили контракт со вторым участником [закупки]. То есть, контракт со вторым участником может быть заключен только если по итогу рассмотрения обращения о включении первого участника в РНП, мы примем решение о его включении. Тогда заказчик может со вторым заключать контракт. В ином случае — нет», — добавили в ФАС Югры. Власти Сургута отстранили нижневартовское предприятие от перевозок из-за несоответствия транспорта в начале ноября. Среди прочего, у автобусов не было камер видеонаблюдения, систем визуального и звукового информирования, а также автоматической системы оплаты. Поэтому власти продлили договор с действующим подрядчиком — «СПОПАТ». Агентство попросило прокомментировать ситуацию в мэрии Сургута, а также направило запрос в «ПАТП-1». Ответы ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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