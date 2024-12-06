Житель ХМАО отдал мошенникам 2,3 миллиона кредитных денег

В Сургутском районе ХМАО 65-летний житель города Лянтор перевел мошенникам 2,3 миллиона рублей. Его убедили взять кредиты и перевести деньги на якобы безопасные счета, сообщили в УМВД России по ХМАО.
«Житель Сургутского района перевел мошенникам 2 миллиона 300 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ „Мошенничество“», — гласит сообщение на сайте ведомства.
Мошенники представились жителю города Лянтор специалистами исполнительного органа и убедили, что на его имя взяли кредиты по поддельной доверенности. Далее они посоветовали оформить кредиты на аналогичные суммы и перевести их на безопасные счета. Как только 65-летний лянторец перевел средства, мошенники перестали выходить на связь.
Мужчина обратился в полицию. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать причастных лиц.
Ранее URA.RU cообщало, что житель ХМАО хотел стать инвестором, но отдал мошенникам почти 12 млн рублей. Мужчина поддался на уговоры лжебанкиров о выгодных инвестициях.
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