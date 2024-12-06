06 декабря 2024

Житель ХМАО отдал мошенникам 2,3 миллиона кредитных денег

Мошенники обманули пожилого жителя ХМАО на 2,3 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники убедили мужчину взять кредиты и перевести деньги на якобы безопасные счета
Мошенники убедили мужчину взять кредиты и перевести деньги на якобы безопасные счета Фото:

В Сургутском районе ХМАО 65-летний житель города Лянтор перевел мошенникам 2,3 миллиона рублей. Его убедили взять кредиты и перевести деньги на якобы безопасные счета, сообщили в УМВД России по ХМАО. 

«Житель Сургутского района перевел мошенникам 2 миллиона 300 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ „Мошенничество“», — гласит сообщение на сайте ведомства.

Мошенники представились жителю города Лянтор специалистами исполнительного органа и убедили, что на его имя взяли кредиты по поддельной доверенности. Далее они посоветовали оформить кредиты на аналогичные суммы и перевести их на безопасные счета. Как только 65-летний лянторец перевел средства, мошенники перестали выходить на связь. 

Мужчина обратился в полицию. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать причастных лиц. 

Ранее URA.RU cообщало, что житель ХМАО хотел стать инвестором, но отдал мошенникам почти 12 млн рублей. Мужчина поддался на уговоры лжебанкиров о выгодных инвестициях.

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В Сургутском районе ХМАО 65-летний житель города Лянтор перевел мошенникам 2,3 миллиона рублей. Его убедили взять кредиты и перевести деньги на якобы безопасные счета, сообщили в УМВД России по ХМАО.  «Житель Сургутского района перевел мошенникам 2 миллиона 300 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ „Мошенничество“», — гласит сообщение на сайте ведомства. Мошенники представились жителю города Лянтор специалистами исполнительного органа и убедили, что на его имя взяли кредиты по поддельной доверенности. Далее они посоветовали оформить кредиты на аналогичные суммы и перевести их на безопасные счета. Как только 65-летний лянторец перевел средства, мошенники перестали выходить на связь.  Мужчина обратился в полицию. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать причастных лиц.  Ранее URA.RU cообщало, что житель ХМАО хотел стать инвестором, но отдал мошенникам почти 12 млн рублей. Мужчина поддался на уговоры лжебанкиров о выгодных инвестициях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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