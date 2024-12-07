07 декабря 2024

Shot: жители Курска и Курчатова пожаловались на громкие взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оборонительные комплексы приведены в боевую готовность
Оборонительные комплексы приведены в боевую готовность Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Курска и Курчатова рассказывают о громких взрывах в этим минуты. По их словам, на территории активно работают системы ПВО, а по региону объявили ракетную опасность.

«Первый раз грохнуло около четырех ночи. В одном из районов в домах затряслись стекла, а у машин во дворе сработали сигнализации. Потом было слышно еще несколько мощных взрывов с интервалом в 1-2 минуты, включили тревожную сирену», — рассказали обеспокоенные горожане telegram-каналу Shot.

Официальной информации о последствиях атаки еще не поступало. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Курска и Курчатова рассказывают о громких взрывах в этим минуты. По их словам, на территории активно работают системы ПВО, а по региону объявили ракетную опасность. «Первый раз грохнуло около четырех ночи. В одном из районов в домах затряслись стекла, а у машин во дворе сработали сигнализации. Потом было слышно еще несколько мощных взрывов с интервалом в 1-2 минуты, включили тревожную сирену», — рассказали обеспокоенные горожане telegram-каналу Shot. Официальной информации о последствиях атаки еще не поступало. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...