Shot: жители Курска и Курчатова пожаловались на громкие взрывы

Жители Курска и Курчатова рассказывают о громких взрывах в этим минуты. По их словам, на территории активно работают системы ПВО, а по региону объявили ракетную опасность.
«Первый раз грохнуло около четырех ночи. В одном из районов в домах затряслись стекла, а у машин во дворе сработали сигнализации. Потом было слышно еще несколько мощных взрывов с интервалом в 1-2 минуты, включили тревожную сирену», — рассказали обеспокоенные горожане telegram-каналу Shot.
Официальной информации о последствиях атаки еще не поступало. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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