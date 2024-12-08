08 декабря 2024

В Челябинске отец обвинил бывшую супругу в сектанстве и забрал ребенка

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Снегопад. Челябинск, ребенок, снег, пешеход, снегопад, зима, дети, девочка, мороз
Ребенка передали отцу по решению суда (архивное фото) Фото:

В Челябинске по решению суда отец забрал шестилетнюю дочь у бывшей супруги. Он обвинил женщину в сектанстве и изъял плачущего ребенка с приставами.

«Я не знала, что они придут, они просто ворвались в мою квартиру, когда я выходила на работу. Дочь спрашивают, она говорит: «Нет, я не хочу», — рассказала мать ребенка Кристина. Мужчина схватил плачущую девочку и вынес ее на улицу в летнем платье, сообщает сайт «74.ру». Мужчина заявил на суде, что мать ребенка сожительствует с представителем секты староверов и занимается сыроедением.

Как рассказал адвокат матери Игоря Куща, суд не учел мнение опеки и решение психологической экспертизы, которая показала, что девочка привязана к матери. Челябинка намерена опротестовать решение суда и вернуть дочь.

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В Челябинске по решению суда отец забрал шестилетнюю дочь у бывшей супруги. Он обвинил женщину в сектанстве и изъял плачущего ребенка с приставами. «Я не знала, что они придут, они просто ворвались в мою квартиру, когда я выходила на работу. Дочь спрашивают, она говорит: «Нет, я не хочу», — рассказала мать ребенка Кристина. Мужчина схватил плачущую девочку и вынес ее на улицу в летнем платье, сообщает сайт «74.ру». Мужчина заявил на суде, что мать ребенка сожительствует с представителем секты староверов и занимается сыроедением. Как рассказал адвокат матери Игоря Куща, суд не учел мнение опеки и решение психологической экспертизы, которая показала, что девочка привязана к матери. Челябинка намерена опротестовать решение суда и вернуть дочь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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