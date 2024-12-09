Как избежать переедания в новогодние праздники

Чтобы избежать переедания, новогодний стол должен быть сбалансированным — там должны присутствовать сложные углеводы, белки и клетчатка, при этом важно избегать высококалорийных блюд. Об этом URA.RU рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина.
«Прежде всего, важно позаботиться о сбалансированности и разнообразии новогоднего меню», — сообщила Елена Чуракина. Она отметила, что в качестве гарнира необходимо выбирать продукты со сложными углеводами, которые медленно перевариваются и дают организму энергию, для горячего блюда необходимо мясо с минимумом калорий, а для улучшения пищеварения на новогоднем столе должны присутствовать овощи, зелень и фрукты, богатые клетчаткой.
Так, в качестве гарнира врач советует:
- картофель;
- макароны;
- бурый рис.
А на горячее блюдо Чуракина предлагает:
- говядину;
- телятину;
- курицу.
При приготовлении новогодних блюд желательно использовать здоровые ингредиенты, отмечает диетолог. Например, майонез в салате могут заменить греческий йогурт со специями и чесноком, соус на основе кефира или авокадо в качестве кремовой заправки. Вареную колбасу Чуракина советует заменить на отварную или запеченную куриную грудку, а вместо конфет подавать фруктовый салат с йогуртовой заправкой.
«Что касается способов приготовления, предпочтительнее жарить продукты на гриле или запекать их в духовке. Это поможет снизить количество вредных трансжиров и калорий в блюде. Так, например, на новогодний стол в качестве горячего можно подать запеченую в духовке телятину с картофелем, помидорами и болгарским перцем», — отметила Чуракина.
При приготовлении важно жарить продукты на гриле или запекать их в духовке, подчеркивает врач. Также, чтобы избежать переедания, необходимо соблюдать размер порций с помощью метода тарелки: 1/2 заполнить овощами или фруктами в любом виде, 1/4 — белковыми продуктами, а оставшуюся 1/4 — сложными углеводами. При этом следует есть медленно, поддерживая питьевой режим с помощью чистой воды.
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