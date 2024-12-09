Как избежать переедания в новогодние праздники

Диетолог Чуракина: важно позаботиться о сбалансированности новогоднего стола
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы избежать переедания на Новый год, необходимо правильно приготовить блюда из здоровых продуктов
Чтобы избежать переедания на Новый год, необходимо правильно приготовить блюда из здоровых продуктов Фото:

Чтобы избежать переедания, новогодний стол должен быть сбалансированным — там должны присутствовать сложные углеводы, белки и клетчатка, при этом важно избегать высококалорийных блюд. Об этом URA.RU рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина.

«Прежде всего, важно позаботиться о сбалансированности и разнообразии новогоднего меню», — сообщила Елена Чуракина. Она отметила, что в качестве гарнира необходимо выбирать продукты со сложными углеводами, которые медленно перевариваются и дают организму энергию, для горячего блюда необходимо мясо с минимумом калорий, а для улучшения пищеварения на новогоднем столе должны присутствовать овощи, зелень и фрукты, богатые клетчаткой.

Так, в качестве гарнира врач советует:

  • картофель;
  • макароны;
  • бурый рис.

А на горячее блюдо Чуракина предлагает:

  • говядину;
  • телятину;
  • курицу.

При приготовлении новогодних блюд желательно использовать здоровые ингредиенты, отмечает диетолог. Например, майонез в салате могут заменить греческий йогурт со специями и чесноком, соус на основе кефира или авокадо в качестве кремовой заправки. Вареную колбасу Чуракина советует заменить на отварную или запеченную куриную грудку, а вместо конфет подавать фруктовый салат с йогуртовой заправкой.

«Что касается способов приготовления, предпочтительнее жарить продукты на гриле или запекать их в духовке. Это поможет снизить количество вредных трансжиров и калорий в блюде. Так, например, на новогодний стол в качестве горячего можно подать запеченую в духовке телятину с картофелем, помидорами и болгарским перцем», — отметила Чуракина.

При приготовлении важно жарить продукты на гриле или запекать их в духовке, подчеркивает врач. Также, чтобы избежать переедания, необходимо соблюдать размер порций с помощью метода тарелки: 1/2 заполнить овощами или фруктами в любом виде, 1/4 — белковыми продуктами, а оставшуюся 1/4 — сложными углеводами. При этом следует есть медленно, поддерживая питьевой режим с помощью чистой воды.

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Чтобы избежать переедания, новогодний стол должен быть сбалансированным — там должны присутствовать сложные углеводы, белки и клетчатка, при этом важно избегать высококалорийных блюд. Об этом URA.RU рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина. «Прежде всего, важно позаботиться о сбалансированности и разнообразии новогоднего меню», — сообщила Елена Чуракина. Она отметила, что в качестве гарнира необходимо выбирать продукты со сложными углеводами, которые медленно перевариваются и дают организму энергию, для горячего блюда необходимо мясо с минимумом калорий, а для улучшения пищеварения на новогоднем столе должны присутствовать овощи, зелень и фрукты, богатые клетчаткой. Так, в качестве гарнира врач советует: А на горячее блюдо Чуракина предлагает: При приготовлении новогодних блюд желательно использовать здоровые ингредиенты, отмечает диетолог. Например, майонез в салате могут заменить греческий йогурт со специями и чесноком, соус на основе кефира или авокадо в качестве кремовой заправки. Вареную колбасу Чуракина советует заменить на отварную или запеченную куриную грудку, а вместо конфет подавать фруктовый салат с йогуртовой заправкой. «Что касается способов приготовления, предпочтительнее жарить продукты на гриле или запекать их в духовке. Это поможет снизить количество вредных трансжиров и калорий в блюде. Так, например, на новогодний стол в качестве горячего можно подать запеченую в духовке телятину с картофелем, помидорами и болгарским перцем», — отметила Чуракина. При приготовлении важно жарить продукты на гриле или запекать их в духовке, подчеркивает врач. Также, чтобы избежать переедания, необходимо соблюдать размер порций с помощью метода тарелки: 1/2 заполнить овощами или фруктами в любом виде, 1/4 — белковыми продуктами, а оставшуюся 1/4 — сложными углеводами. При этом следует есть медленно, поддерживая питьевой режим с помощью чистой воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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