Крупная сеть отреагировала на продажу пластилина под видом iPhone в Екатеринбурге

Екатеринбуржец, которому продали пластилин под видом iPhone 15, получит телефон
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт продаж iPhone 12 в re:Store. Екатеринбург, айфон, iphone, гаджет, iphone 12
Новый телефон распакуют в присутствии директора магазина (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге молодому человеку, который купил iPhone 15 в магазине «Эльдорадо», а при распаковке обнаружил плитку пластилина, выдадут новый телефон. Коробку со смартфоном пообещали открыть в присутствии директора, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе сети.

«Данная ситуация полностью урегулирована. Клиенту из Екатеринбурга будет выдан новый аналогичный смартфон Apple iPhone 15, распаковка которого будет произведена в магазине в присутствии директора, а также начислены дополнительные бонусные баллы в качестве компенсации», — следует из сообщения.

Молодой человек приобрел смартфон в магазине по адресу: ул. Академика Шварца, 17. Обнаружив при распоковке пластилин, он сразу же обратился к продавцам, один из которых пояснил, что покупатели уже попадали в такую ситуацию. Сотрудники полиции уже организовали проверку по факту инцидента.

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В Екатеринбурге молодому человеку, который купил iPhone 15 в магазине «Эльдорадо», а при распаковке обнаружил плитку пластилина, выдадут новый телефон. Коробку со смартфоном пообещали открыть в присутствии директора, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе сети. «Данная ситуация полностью урегулирована. Клиенту из Екатеринбурга будет выдан новый аналогичный смартфон Apple iPhone 15, распаковка которого будет произведена в магазине в присутствии директора, а также начислены дополнительные бонусные баллы в качестве компенсации», — следует из сообщения. Молодой человек приобрел смартфон в магазине по адресу: ул. Академика Шварца, 17. Обнаружив при распоковке пластилин, он сразу же обратился к продавцам, один из которых пояснил, что покупатели уже попадали в такую ситуацию. Сотрудники полиции уже организовали проверку по факту инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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