Крупная сеть отреагировала на продажу пластилина под видом iPhone в Екатеринбурге

В Екатеринбурге молодому человеку, который купил iPhone 15 в магазине «Эльдорадо», а при распаковке обнаружил плитку пластилина, выдадут новый телефон. Коробку со смартфоном пообещали открыть в присутствии директора, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе сети.
«Данная ситуация полностью урегулирована. Клиенту из Екатеринбурга будет выдан новый аналогичный смартфон Apple iPhone 15, распаковка которого будет произведена в магазине в присутствии директора, а также начислены дополнительные бонусные баллы в качестве компенсации», — следует из сообщения.
Молодой человек приобрел смартфон в магазине по адресу: ул. Академика Шварца, 17. Обнаружив при распоковке пластилин, он сразу же обратился к продавцам, один из которых пояснил, что покупатели уже попадали в такую ситуацию. Сотрудники полиции уже организовали проверку по факту инцидента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!