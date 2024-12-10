Крупная сеть отреагировала на продажу пластилина под видом iPhone в Екатеринбурге

Екатеринбуржец, которому продали пластилин под видом iPhone 15, получит телефон

10 декабря 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Новый телефон распакуют в присутствии директора магазина (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге молодому человеку, который купил iPhone 15 в магазине «Эльдорадо», а при распаковке обнаружил плитку пластилина, выдадут новый телефон. Коробку со смартфоном пообещали открыть в присутствии директора, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе сети. «Данная ситуация полностью урегулирована. Клиенту из Екатеринбурга будет выдан новый аналогичный смартфон Apple iPhone 15, распаковка которого будет произведена в магазине в присутствии директора, а также начислены дополнительные бонусные баллы в качестве компенсации», — следует из сообщения. Молодой человек приобрел смартфон в магазине по адресу: ул. Академика Шварца, 17. Обнаружив при распоковке пластилин, он сразу же обратился к продавцам, один из которых пояснил, что покупатели уже попадали в такую ситуацию. Сотрудники полиции уже организовали проверку по факту инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге молодому человеку, который купил iPhone 15 в магазине «Эльдорадо», а при распаковке обнаружил плитку пластилина, выдадут новый телефон. Коробку со смартфоном пообещали открыть в присутствии директора, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе сети. «Данная ситуация полностью урегулирована. Клиенту из Екатеринбурга будет выдан новый аналогичный смартфон Apple iPhone 15, распаковка которого будет произведена в магазине в присутствии директора, а также начислены дополнительные бонусные баллы в качестве компенсации», — следует из сообщения. Молодой человек приобрел смартфон в магазине по адресу: ул. Академика Шварца, 17. Обнаружив при распоковке пластилин, он сразу же обратился к продавцам, один из которых пояснил, что покупатели уже попадали в такую ситуацию. Сотрудники полиции уже организовали проверку по факту инцидента.