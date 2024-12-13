Российские войска нанесли удары по лесному массиву в Сумской области Украины. Оттуда ВСУ наносили удары по Курской области из РСЗО. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, было около десяти взрывов в северо-восточной части Эсманского поселкового совета. «Откуда бандеровцы вели огонь по Курской области из „самодельного“ пикапа, на который ставили установку РСЗО. В тот район тоже прилетело из РСЗО», — поделился Лебедев с РИА Новости.
Ранее Минобороны России сообщила о текущей обстановке в Курской области. По данным ведомства, на этом направлении за сутки ВСУ потеряли около 200 украинских военнослужащих и три танка, два из которых — британские Challenger.
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