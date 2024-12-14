Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила концерт «Торжество классики», украшенный гирляндами лилий и орхидей. Над оформлением фойе и зала филармонии Челябинска работали лучшие флористы города.
«Концерт „Торжество классики“ отличается своей уникальностью, который дарит нам филармония Челябинска. Традиция встречи с классикой в окружении букетов роз и гвоздик, гирлянд лилий и орхидей сохраняется уже более 10 лет. Над подготовкой цветочного оформления работали лучшие флористы Челябинска», — написала Текслер на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте».
Супруга губернатора рассказала, что благодаря композиции из сотен цветов в концертном зале и фойе создается особая волшебная атмосфера. Она отметила, что концерт «Торжество классики» всегда проходит при аншлагах, а билеты раскупаются задолго до назначенной даты. По традиции, в программе вечера — арии из классических опер, симфонические произведения Моцарта, Иоганна Штрауса, Михаила Глинки, а также фрагменты самых известных оперетт — «Летучая мышь», «Веселая вдова» и «Принцесса цирка».
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