Уборщикам снега в Екатеринбурге не хватает кадров и техники. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали рабочие из Верх-Исетского и Чкаловского районов.
«Работников всегда не хватает. Так было и раньше, и сейчас. Хватает, может быть, когда нет снегопада, но когда он есть, всегда не хватает рабочей силы. Ни рабочих, ни техники не хватает. Это всегда так», — поделился чкаловский рабочий.
По его словам, 13 декабря — в день, когда на город обрушился снегопад, — коммунальшики убирали снег примерно с 8:00 до 19:40.
Собеседник добавил, что проблему при уборке может создавать большое скопление автомобилей. Рабочий особо подчеркнул эту проблему в Академическом районе.
«Как бы я убрал, если бы было заставлено? Я бы прошел по серединке, а видимости-то не было. Они бы снова это растащили, и такое ощущение, что ничего не убиралось», — посетовал он.
Мужчина также добавил, что некоторые водители «лезут, сигналят и кричат „дай проехать, а дальше делай что хочешь!“». Но есть и те, кто относится с пониманием. Таких людей становится все больше, говорит он.
Но в целом, по его мнению, муниципалитеты справляются с уборкой последствий мощного снегопада. С этим согласился его коллега с ВИЗа. «Все стараемся, делаем по максимуму. Все зависит от погоды. Когда был снегопад — пришлось попотеть», — рассказал рабочий. Проблем с техникой он не замечал, работать приходится чуть ли не круглосуточно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!