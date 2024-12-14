14 декабря 2024

«Рабочих и техники не хватает»: как бьются с последствиями мощного снегопада в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге рабочие жалуются на нехватку кадров и техники для уборки снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборщики снега работают круглосуточно в Екатеринбурге
Уборщики снега работают круглосуточно в Екатеринбурге Фото:

Уборщикам снега в Екатеринбурге не хватает кадров и техники. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали рабочие из Верх-Исетского и Чкаловского районов.

«Работников всегда не хватает. Так было и раньше, и сейчас. Хватает, может быть, когда нет снегопада, но когда он есть, всегда не хватает рабочей силы. Ни рабочих, ни техники не хватает. Это всегда так», — поделился чкаловский рабочий.

По его словам, 13 декабря — в день, когда на город обрушился снегопад, — коммунальшики убирали снег примерно с 8:00 до 19:40.

Собеседник добавил, что проблему при уборке может создавать большое скопление автомобилей. Рабочий особо подчеркнул эту проблему в Академическом районе.

«Как бы я убрал, если бы было заставлено? Я бы прошел по серединке, а видимости-то не было. Они бы снова это растащили, и такое ощущение, что ничего не убиралось», — посетовал он.

Мужчина также добавил, что некоторые водители «лезут, сигналят и кричат „дай проехать, а дальше делай что хочешь!“». Но есть и те, кто относится с пониманием. Таких людей становится все больше, говорит он.

Но в целом, по его мнению, муниципалитеты справляются с уборкой последствий мощного снегопада. С этим согласился его коллега с ВИЗа. «Все стараемся, делаем по максимуму. Все зависит от погоды. Когда был снегопад — пришлось попотеть», — рассказал рабочий. Проблем с техникой он не замечал, работать приходится чуть ли не круглосуточно.

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Уборщикам снега в Екатеринбурге не хватает кадров и техники. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали рабочие из Верх-Исетского и Чкаловского районов. «Работников всегда не хватает. Так было и раньше, и сейчас. Хватает, может быть, когда нет снегопада, но когда он есть, всегда не хватает рабочей силы. Ни рабочих, ни техники не хватает. Это всегда так», — поделился чкаловский рабочий. По его словам, 13 декабря — в день, когда на город обрушился снегопад, — коммунальшики убирали снег примерно с 8:00 до 19:40. Собеседник добавил, что проблему при уборке может создавать большое скопление автомобилей. Рабочий особо подчеркнул эту проблему в Академическом районе. «Как бы я убрал, если бы было заставлено? Я бы прошел по серединке, а видимости-то не было. Они бы снова это растащили, и такое ощущение, что ничего не убиралось», — посетовал он. Мужчина также добавил, что некоторые водители «лезут, сигналят и кричат „дай проехать, а дальше делай что хочешь!“». Но есть и те, кто относится с пониманием. Таких людей становится все больше, говорит он. Но в целом, по его мнению, муниципалитеты справляются с уборкой последствий мощного снегопада. С этим согласился его коллега с ВИЗа. «Все стараемся, делаем по максимуму. Все зависит от погоды. Когда был снегопад — пришлось попотеть», — рассказал рабочий. Проблем с техникой он не замечал, работать приходится чуть ли не круглосуточно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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