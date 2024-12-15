В Пермском крае мэр перед Новым годом получит сразу две премии за работу

В Большесосновском округе Пермского округа готовятся третий раз за год премировать главу муниципалитета Владимира Трескова. Вопрос о поощрении чиновника за его работу в 2024 году рассмотрит на очередном заседании в понедельник, 16 декабря дума Большесосновского округа. Также перед Новым годом депутаты рассмотрят вопрос о повышении должностного оклада главы Трескова. Информация представлена в проектах документов, которые внесены администрацией округа в представительный орган.
«Глава муниципального округа — глава администрации Большесосновского муниципального округа Пермского края. Размер должностного оклада (руб) 39 100,00», — сказано в проекте документа. Помимо оклада Тресков получает ежемесячные надбавки за выслугу лет в органах местного самоуправления, за особые условия службы, за работу со сведениями, составляющими гостайну и ежемесячную премию в размере 25% должностного оклада.
В этот раз чиновнику предлагается выплатить сразу две премии: за четвертый квартал 2024 года в размере50 тысяч рублей и годовую — в размере 60 тысяч рублей. Тресков является самым премируемым мэром Пермского края. До этого депутаты думы Большесосновского округа дважды поощряли чиновника в текущем году.
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