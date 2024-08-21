Мэра в Пермском крае премируют второй раз за год

Дума Большесосновского округа хочет премировать главу территории Владимира Трескова за работу во втором квартале 2024 года. Ему выплатят из бюджета 50 тысяч рублей. Проект решение думы есть в распоряжении URA.RU.
«Дума Большесосновского округа решает: разрешить администрации выплатить главе Трескову В.А. премию по результатам работы за второй квартал 2024 года в размере 50 тысяч рублей», — говорится в документе. Вопрос рассмотрят 28 августа.
Телефон спикера большесосновской думы Дмитрия Логинова был не доступен. Владимир Тресков не ответил на звонок URA.RU.
Владимир Тресков является самым премируемым мэром в Прикамье. Он регулярно получает вознаграждение в 50-90 тысяч рублей почти каждый квартал. И плюс ежегодную премию. Все эти вопросы Тресков инициирует самостоятельно.
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