Мэра в Пермском крае премируют второй раз за год

Глава Большой Сосновы Тресков получит премию за работу
© Служба новостей «URA.RU»
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В июне Тресков уже получал премию
В июне Тресков уже получал премию Фото:

Дума Большесосновского округа хочет премировать главу территории Владимира Трескова за работу во втором квартале 2024 года. Ему выплатят из бюджета 50 тысяч рублей. Проект решение думы есть в распоряжении URA.RU.

«Дума Большесосновского округа решает: разрешить администрации выплатить главе Трескову В.А. премию по результатам работы за второй квартал 2024 года в размере 50 тысяч рублей», — говорится в документе. Вопрос рассмотрят 28 августа.

Телефон спикера большесосновской думы Дмитрия Логинова был не доступен. Владимир Тресков не ответил на звонок URA.RU.

Владимир Тресков является самым премируемым мэром в Прикамье. Он регулярно получает вознаграждение в 50-90 тысяч рублей почти каждый квартал. И плюс ежегодную премию. Все эти вопросы Тресков инициирует самостоятельно.

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Дума Большесосновского округа хочет премировать главу территории Владимира Трескова за работу во втором квартале 2024 года. Ему выплатят из бюджета 50 тысяч рублей. Проект решение думы есть в распоряжении URA.RU. «Дума Большесосновского округа решает: разрешить администрации выплатить главе Трескову В.А. премию по результатам работы за второй квартал 2024 года в размере 50 тысяч рублей», — говорится в документе. Вопрос рассмотрят 28 августа. Телефон спикера большесосновской думы Дмитрия Логинова был не доступен. Владимир Тресков не ответил на звонок URA.RU. Владимир Тресков является самым премируемым мэром в Прикамье. Он регулярно получает вознаграждение в 50-90 тысяч рублей почти каждый квартал. И плюс ежегодную премию. Все эти вопросы Тресков инициирует самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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