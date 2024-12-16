В Челябинске собираются строить двухэтажный ресторан «Вкусно и точка» на улице Труда, рядом с ледовой ареной «Уральская молния». Инициатор планирует сделать минимальный отступ от границ красных линий и минимальный процент застройки при строительстве объекта. Общественные обсуждения на эту тему проходят в городе с 13 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке в Центральном районе города Челябинска с 13 декабря 2024 года по 10 января 2025 года», — сообщили в пресс-службе мэрии. Проект был утвержден мэрией 27 июля. Застройщик просит утвердить минимальный отступ от границ красных линий — 0 метров и минимальный процент застройки — 19. Объект будет расположен в смешанной зоне в зонах развития по улице Труда 187, 189 в Центральном районе.
Площадь земельного участка под строительство двухэтажного ресторана составит 1 634 квадратных метра. На территории по проекту предусмотрено до 20 парковочных мест. Пока объект находится на стадии проектирования, его строительство запланировано на 2029 год.
Это будет уже шестой объект в городе. На данный момент в Челябинске расположено пять точек известного ресторана. Одно заведение находится в центре Кировки, остальные четыре — в крупных челябинских ТРК — «Горки», «Урал» и «Алмаз», а также на Комсомольском проспекте.
Инициатором изменений в проекте является компания ООО «СПП», управляющая сетью ресторанов «Вкусно и точка» на Урале. Согласно сервису «Сбис», компания была зарегистрирована в 2016 году в Москве. Учредителем является бизнесмен из Казахстана Кайрат Боранбаев. Генеральным директором компании — Алексей Филиппенко. В 2023 году выручка компании составила 21,7 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 0,8 миллиарда рублей.
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