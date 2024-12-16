Власти меняют проект известного ресторана «Вкусно и точка» в центре Челябинска. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двухэтажный ресторан появится недалеко от ледовой арены «Уральская молния»
Двухэтажный ресторан появится недалеко от ледовой арены «Уральская молния» Фото:

В Челябинске собираются строить двухэтажный ресторан «Вкусно и точка» на улице Труда, рядом с ледовой ареной «Уральская молния». Инициатор планирует сделать минимальный отступ от границ красных линий и минимальный процент застройки при строительстве объекта. Общественные обсуждения на эту тему проходят в городе с 13 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, сообщается на сайте мэрии.  

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке в Центральном районе города Челябинска с 13 декабря 2024 года по 10 января 2025 года», — сообщили в пресс-службе мэрии. Проект был утвержден мэрией 27 июля. Застройщик просит утвердить минимальный отступ от границ красных линий — 0 метров и минимальный процент застройки — 19. Объект будет расположен в смешанной зоне в зонах развития по улице Труда 187, 189 в Центральном районе.

Площадь земельного участка под строительство двухэтажного ресторана составит 1 634 квадратных метра. На территории по проекту предусмотрено до 20 парковочных мест. Пока объект находится на стадии проектирования, его строительство запланировано на 2029 год.

Это будет уже шестой объект в городе. На данный момент в Челябинске расположено пять точек известного ресторана. Одно заведение находится в центре Кировки, остальные четыре — в крупных челябинских ТРК — «Горки», «Урал» и «Алмаз», а также на Комсомольском проспекте.  

Инициатором изменений в проекте является компания ООО «СПП», управляющая сетью ресторанов «Вкусно и точка» на Урале. Согласно сервису «Сбис», компания была зарегистрирована в 2016 году в Москве. Учредителем является бизнесмен из Казахстана Кайрат Боранбаев. Генеральным директором компании — Алексей Филиппенко. В 2023 году выручка компании составила 21,7 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 0,8 миллиарда рублей.  

В Челябинске обсуждают проект нового ресторана «Вкусно и точка» возле зоопарка
В Челябинске обсуждают проект нового ресторана «Вкусно и точка» возле зоопарка
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске собираются строить двухэтажный ресторан «Вкусно и точка» на улице Труда, рядом с ледовой ареной «Уральская молния». Инициатор планирует сделать минимальный отступ от границ красных линий и минимальный процент застройки при строительстве объекта. Общественные обсуждения на эту тему проходят в городе с 13 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, сообщается на сайте мэрии.   «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке в Центральном районе города Челябинска с 13 декабря 2024 года по 10 января 2025 года», — сообщили в пресс-службе мэрии. Проект был утвержден мэрией 27 июля. Застройщик просит утвердить минимальный отступ от границ красных линий — 0 метров и минимальный процент застройки — 19. Объект будет расположен в смешанной зоне в зонах развития по улице Труда 187, 189 в Центральном районе. Площадь земельного участка под строительство двухэтажного ресторана составит 1 634 квадратных метра. На территории по проекту предусмотрено до 20 парковочных мест. Пока объект находится на стадии проектирования, его строительство запланировано на 2029 год. Это будет уже шестой объект в городе. На данный момент в Челябинске расположено пять точек известного ресторана. Одно заведение находится в центре Кировки, остальные четыре — в крупных челябинских ТРК — «Горки», «Урал» и «Алмаз», а также на Комсомольском проспекте.   Инициатором изменений в проекте является компания ООО «СПП», управляющая сетью ресторанов «Вкусно и точка» на Урале. Согласно сервису «Сбис», компания была зарегистрирована в 2016 году в Москве. Учредителем является бизнесмен из Казахстана Кайрат Боранбаев. Генеральным директором компании — Алексей Филиппенко. В 2023 году выручка компании составила 21,7 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 0,8 миллиарда рублей.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...