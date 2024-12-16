16 декабря 2024

Челябинцы вывезли в Монголию 652 тонны комбикорма. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Десятая партия кормов предназначена для крупного рогатого скота
Десятая партия кормов предназначена для крупного рогатого скота Фото:

Челябинская компания с начала 2024 года экспортировала в Монголию 652 тонны комбикорма. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, последнюю партию отгрузили 16 декабря. Она предназначена для крупного рогатого скота.

«Инспекторы ведомства проконтролировали отгрузку в Монголию партии комбикорма для крупного рогатого скота общим весом 65,2 тонны. Это десятая отправленная с начала года партия, экспортированная челябинским производителем», — сообщили в Россельхознадзоре.

Перед отправкой каждой партии комбикорма проводится тщательная проверка качества и безопасности продукции. В челябинском филиале федерального учреждения «ВНИИЗЖ» лабораторным путем подтверждены все необходимые стандарты. Для подачи заявок использовалась платформа «Мой экспорт» — «Одно окно». Это упростило процесс получения всех необходимых документов для пересечения границы.

С начала года производитель отгрузил 652 тонны комбикорма
С начала года производитель отгрузил 652 тонны комбикорма
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Челябинская компания с начала 2024 года экспортировала в Монголию 652 тонны комбикорма. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, последнюю партию отгрузили 16 декабря. Она предназначена для крупного рогатого скота. «Инспекторы ведомства проконтролировали отгрузку в Монголию партии комбикорма для крупного рогатого скота общим весом 65,2 тонны. Это десятая отправленная с начала года партия, экспортированная челябинским производителем», — сообщили в Россельхознадзоре. Перед отправкой каждой партии комбикорма проводится тщательная проверка качества и безопасности продукции. В челябинском филиале федерального учреждения «ВНИИЗЖ» лабораторным путем подтверждены все необходимые стандарты. Для подачи заявок использовалась платформа «Мой экспорт» — «Одно окно». Это упростило процесс получения всех необходимых документов для пересечения границы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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