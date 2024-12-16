Челябинская компания с начала 2024 года экспортировала в Монголию 652 тонны комбикорма. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, последнюю партию отгрузили 16 декабря. Она предназначена для крупного рогатого скота.
«Инспекторы ведомства проконтролировали отгрузку в Монголию партии комбикорма для крупного рогатого скота общим весом 65,2 тонны. Это десятая отправленная с начала года партия, экспортированная челябинским производителем», — сообщили в Россельхознадзоре.
Перед отправкой каждой партии комбикорма проводится тщательная проверка качества и безопасности продукции. В челябинском филиале федерального учреждения «ВНИИЗЖ» лабораторным путем подтверждены все необходимые стандарты. Для подачи заявок использовалась платформа «Мой экспорт» — «Одно окно». Это упростило процесс получения всех необходимых документов для пересечения границы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!