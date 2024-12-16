16 декабря 2024

В Югре увеличат налоги для мигрантов в 10 раз

В ХМАО налог для мигрантов станет больше в 10 раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Налог составит больше 11 тысяч рублей
Налог составит больше 11 тысяч рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре увеличат налог для мигрантов, которые работают по патенту. Информация размещена на сайте местного МВД.

«С 1 января 2025 года увеличивается сумма налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за патент. Размер ежемесячного авансового платежа за патент на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, составит 11 097 рублей», — сообщают в ведомстве.

Таким образом налог для мигрантов, работающих по патенту, вырастет почти в 10 раз. Сегодня иностранцы платят в регионе 1200 рублей в месяц. Ранее в Югре ограничили количество сфер работы для мигрантов в 2025 году. Список составил больше 20 пунктов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре увеличат налог для мигрантов, которые работают по патенту. Информация размещена на сайте местного МВД. «С 1 января 2025 года увеличивается сумма налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за патент. Размер ежемесячного авансового платежа за патент на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, составит 11 097 рублей», — сообщают в ведомстве. Таким образом налог для мигрантов, работающих по патенту, вырастет почти в 10 раз. Сегодня иностранцы платят в регионе 1200 рублей в месяц. Ранее в Югре ограничили количество сфер работы для мигрантов в 2025 году. Список составил больше 20 пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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