В Югре увеличат налоги для мигрантов в 10 раз

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре увеличат налог для мигрантов, которые работают по патенту. Информация размещена на сайте местного МВД.
«С 1 января 2025 года увеличивается сумма налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за патент. Размер ежемесячного авансового платежа за патент на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, составит 11 097 рублей», — сообщают в ведомстве.
Таким образом налог для мигрантов, работающих по патенту, вырастет почти в 10 раз. Сегодня иностранцы платят в регионе 1200 рублей в месяц. Ранее в Югре ограничили количество сфер работы для мигрантов в 2025 году. Список составил больше 20 пунктов.
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