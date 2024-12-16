Аборигены ХМАО проведут особый ритуал для встречи года змеи

Представители народов ханты и манси проведут особый ритуал на Новый год, чтобы предстоящий год змеи принес удачу и благополучие. Об этом рассказала URA.RU президент общественной организации малочисленных коренных народов Севера «Спасение Югры» Людмила Алферова.
«В канун Нового года в первой половине дня готовятся отдельные блюда для того, чтобы угостить наших покровителей, духов предков. Это могут быть рыбные пироги, пельмени из щучьего фарша или саламат. Так мы благодарим за прожитый год и с надеждой обращаемся к ним, чтобы наступающий год принес нам удачу и благополучие в доме, в семье», — объяснила собеседница.
Затем хозяйка дома выставляет на стол угощения и заваривает свежий чай, далее она окуривает дымом чаги блюда три раза по часовой стрелке. Таким образом ханты предлагают своим покровителям угоститься, обычно обряд проводит представительница старшего поколения народов Севера.
Помимо особого ритуала, аборигены ХМАО активно готовятся к празднованию Нового года: шьют новые одежды, украшают свои дома и готовят традиционные блюда из рыбы и оленины. «Мы с особым настроением готовимся к празднику, ведь это начало нового цикла, новой жизни!», — добавила Алферова.
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