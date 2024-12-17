Энергетики ХМАО подвели итоги года в Сургуте

Энергетики ХМАО встретились в Сургуте с замгубернатора Владимиром Кильтау и представителями департамента ЖКХ. Там они побывали на крупнейшей в России ТЭЦ и подвели итоги 2024 года, сообщил мэр города Максим Слепов.
«В Сургуте сегодня встретились энергетики региона. Подвели итоги 2024 года. Вместе с гостями — заместителем Губернатора Югры Владимиром Кильтау, представителями окружного департамента ЖКК, руководителями энергетических предприятий Югры побывал на сургутской ГРЭС-2 ПАО „Юнипро“. Здесь же прошло отраслевое совещание „, — рассказал Слепов в своем telegram-канале.
На совещании руководители энергетических предприятий ХМАО они обсудили динамику энергопотребления и импортозамещения в регионе. Затронули темы кадровой политики и модернизации предприятий.
Ранее URA.RU сообщало, что энергетики Нижневартовска рассказали, как реализуют концессионный проект. За пять лет в модернизацию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города вложили 2,5 миллиарда рублей.
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