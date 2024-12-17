17 декабря 2024

Энергетики ХМАО подвели итоги года в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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На совещание в Сургут приехали замгубернатора Владимир Кильтау и представители департамента ЖКХ
На совещание в Сургут приехали замгубернатора Владимир Кильтау и представители департамента ЖКХ Фото:

Энергетики ХМАО встретились в Сургуте с замгубернатора Владимиром Кильтау и представителями департамента ЖКХ. Там они побывали на крупнейшей в России ТЭЦ и подвели итоги 2024 года, сообщил мэр города Максим Слепов.

«В Сургуте сегодня встретились энергетики региона. Подвели итоги 2024 года. Вместе с гостями — заместителем Губернатора Югры Владимиром Кильтау, представителями окружного департамента ЖКК, руководителями энергетических предприятий Югры побывал на сургутской ГРЭС-2 ПАО „Юнипро“. Здесь же прошло отраслевое совещание „, — рассказал Слепов в своем telegram-канале. 

На совещании руководители энергетических предприятий ХМАО они обсудили динамику энергопотребления и импортозамещения в регионе. Затронули темы кадровой политики и модернизации предприятий. 

Ранее URA.RU сообщало, что энергетики Нижневартовска рассказали, как реализуют концессионный проект. За пять лет в модернизацию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города вложили 2,5 миллиарда рублей.

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Энергетики ХМАО встретились в Сургуте с замгубернатора Владимиром Кильтау и представителями департамента ЖКХ. Там они побывали на крупнейшей в России ТЭЦ и подвели итоги 2024 года, сообщил мэр города Максим Слепов. «В Сургуте сегодня встретились энергетики региона. Подвели итоги 2024 года. Вместе с гостями — заместителем Губернатора Югры Владимиром Кильтау, представителями окружного департамента ЖКК, руководителями энергетических предприятий Югры побывал на сургутской ГРЭС-2 ПАО „Юнипро“. Здесь же прошло отраслевое совещание „, — рассказал Слепов в своем telegram-канале.  На совещании руководители энергетических предприятий ХМАО они обсудили динамику энергопотребления и импортозамещения в регионе. Затронули темы кадровой политики и модернизации предприятий.  Ранее URA.RU сообщало, что энергетики Нижневартовска рассказали, как реализуют концессионный проект. За пять лет в модернизацию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города вложили 2,5 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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