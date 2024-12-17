В ХМАО мигрант жестоко убил знакомого, закопал труп на даче и сбежал за границу

В Сургуте (ХМАО) мигрант вместе с подельником жестоко убил и ограбил знакомого, после чего сбежал за границу где и был задержан силовиками. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Подсудимый с сообщником нанесли потерпевшему множественные удары деревянным поленом по голове, а также колото-резаные ранения ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления. В целях сокрытия следов преступления тело убитого они закопали на территории дачного участка. Вещи погибшего сожгли в мангале, а сотовый телефон заложили в ломбард», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. За смартфон они получили 17 тысяч рублей.
Как установили следователи, мужчины вместе распивали алкоголь и во время застолья осужденный вместе с сообщником решили ограбить знакомого. После преступления иностранец уехал в одну из республик Центральной Азии, но в 2023 году был экстрадирован на территорию России где и предстал перед судом. Обвинение поддержал прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин, иностранец получил 17 лет тюрьмы за убийство группой лиц и разбой с применением оружия. Как сообщает Следственный комитет, его сообщник был осужден на 15 лет лишения свободы в 2023 году.
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