В Екатеринбурге у новых троллейбусов «Синары» нашли проблемы с тормозами

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Презентация новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом модели «Синара-6254». Екатеринбург , троллейбус, синара 6254
Транспорт починят по гарантии Фото:

У новых низкопольных троллейбусов от компании «Синара», которые недавно поставили в Екатеринбург, обнаружили проблемы с тормозной системой. Неполадки выявили у семи из 20 поставленных машин. Их починят по гарантии и выведут на линию по графику, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«В нескольких машинах выявились проблемы с датчиками давления тормозных контуров. Сервисная бригада уже находится в Екатеринбурге, выявляет причину неисправности и производит замену датчиков. В ближайшее время троллейбусы будут готовы к обкатке», — пояснили в «Синаре». Исправный транспорт на данный момент уже проходит обкатку.

Часть новых троллейбусов представили 4 декабря. До конца 2024 года Екатеринбург получит еще 30 таких машин. Власти отдали за них 1,65 миллиарда рублей. Транспорт запустят по маршрутам №№26, 31, 33 и 36.

Масштабную транспортную реформу мэр Алексей Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.

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У новых низкопольных троллейбусов от компании «Синара», которые недавно поставили в Екатеринбург, обнаружили проблемы с тормозной системой. Неполадки выявили у семи из 20 поставленных машин. Их починят по гарантии и выведут на линию по графику, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «В нескольких машинах выявились проблемы с датчиками давления тормозных контуров. Сервисная бригада уже находится в Екатеринбурге, выявляет причину неисправности и производит замену датчиков. В ближайшее время троллейбусы будут готовы к обкатке», — пояснили в «Синаре». Исправный транспорт на данный момент уже проходит обкатку. Часть новых троллейбусов представили 4 декабря. До конца 2024 года Екатеринбург получит еще 30 таких машин. Власти отдали за них 1,65 миллиарда рублей. Транспорт запустят по маршрутам №№26, 31, 33 и 36. Масштабную транспортную реформу мэр Алексей Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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