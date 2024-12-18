Екатеринбуржцы стали жить дольше

Екатеринбуржцы стали жить до 75 лет. За семь лет средняя продолжительность жизни увеличилась на два года. Об этом на заседании комиссии по соцзащите гордумы заявила начальник управления соцполитики мэрии Ирина Дмитриева, сообщает корреспондент URA.RU.
«В 2023 году увеличилась ожидаемая продолжительность жизни. Показатель составляет 75,3 года. В сравнении с 2017 годом — там показатель был 73 года», — объяснила Дмитриева.
При этом начала снижаться и смертность. Показатели, по словам Дмитриевой, вернулись к допандемийному периоду (к 2019 году). В 2022 году естественная убыль населения составила 1308 человек, в 2023 году — 324 человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!